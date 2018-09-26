Sanal Özel Ağ Marketi Olgunlaşıyor
Gizliliğin vazgeçilmezi sanal özel ağ piyasası olgunlaştıkça bazı firmalar kaybolacak!
Günümüzde VPN servislerinin sayısı hızla artıyor. Ancak çoğu servisin kendisini öne çıkaran herhangi bir özelliğinin olmadığını görüyoruz. Pazarın olgunlaşması ile birçok VPN firması yerini daha büyük, daha güvenli ve daha hızlı servis sunan rakiplere bırakabilir.
VPN servisleri, tehlike düzeyi gittikçe artan çevrimiçi ortamda çoğu firmanın ve tekil kullanıcının başvurduğu bir çözüm haline geldi. Restoran, havalimanı ve otellerde ortak erişim noktalarının tehlikesi her geçen gün daha da büyüyor ve iş odaklı bilgisayarlara özel verileri hedef alan saldırılar gün geçtikçe daha da artıyor.
IoT (Nesnelerin İnterneti) de siber saldırılar karşısında önemli bir hedef haline geliyor. Evlerimizde bulunan cihazlara ait olan ve korumasız olarak transfer edilen verilere bir başkasının ulaşması, verileri ve hatta cihazları manipüle etmesi ihtimali oldukça korkutucu. Ancak teknik kapasitesi sınırlı olan cihazlara VPN protokollerinin yüklenmesi de başlı başına bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bu cihazların bağlandığı tek bir kontrollü erişim noktasında veri trafiğinin şifrelenmesi ve veri akışının kb/sn seviyesinden ani olarak mb/sn boyutuna çıkması gibi şüpheli durumlarda bağlantının kesilmesi bu sorunların aşılmasında yardımcı olabilir.
Bunun yanında VPN, bu tür gizlilik ihtiyaçlarını karşılaması sebebiyle Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, İran ve Çin gibi birçok devlet tarafından karşı çıkılan bir teknoloji. Çünkü VPN için başka bir kullanım alanı ise bazı ülkelerde internet sitelerine uygulanan sıkı içerik engelleme yöntemlerinin aşılması. İfade özgürlüğü tehdit altında olan birçok kullanıcı, özgür olarak kendilerini ifade etmek ve yasaklanan içeriklere ulaşmak için kişisel özel ağları tercih ediyor.
Bunun yanında VPN, birçok şirket için de önemli verilerin transferi sırasında gizliliği sağlaması açısından tercih ediliyor. Şirket sırlarının, anlaşmaların ve çalışanlara ait verilerin dışarı sızdırılması tehlikesine karşılık olarak VPN gittikçe daha da fazla başvurulan bir çözüm haline geleceği düşünülebilir.
Bu tabloya sanal özel ağ sağlayıcılar yönünden bakıldığında da farklı bir tablo ortaya çıkıyor. VPN piyasasına atılmak, bu noktada zor bir iş. Bu iş bugün oldukça fazla sayıda faktörle mücadele gerektiriyor. Büyük şirketler ve devletlerin hoşlanmadığı gizlilik esaslarını korumak hukuksal olarak gittikçe daha da zorlaşıyor. Bunun yanında sunucuların maliyetleri de daha da fazla sayıda küçük VPN servisini yola devam edemez bir duruma getirecek.
VPN'in geleceği bu noktadan ele alındığında varılan sonuçlar bu yüzden dikkat çekici. VPN hâlâ büyümeye açık bir pazar ancak yakın gelecekte daha az şirketin bu büyümeden pay sahibi olacağı bekleniyor.
Doğan Kürşat Aktaş
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