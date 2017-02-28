SanDisk'ten iOS İçin 256GB Flash Sürücü!
SanDisk, iOS flash sürücüleri için 256GB depolama seçeneği sunmaya başladı!
Mobile World Congress'de bugün SanDisk tarafından yapılan duyuruya göre, firmanın iOS flash sürücüsü serisi güçleniyor. Hem iXpand Flash Drive hem de Connect Wireless Stick artık 256GB veriyi tutabilme yeteneğine sahipler.
iXpand, bir Lightning ve USB 3.0 bağlantıya sahip ve bu sayede kullanıcılar iOS cihazları ile Mac veya PC arasında veri aktarımı yapabiliyorlar. Bu ürün zaten 16GB, 32GB, 64GB ve 128GB seçeneklerine sahipti. 256GB sürümünün fiyatı da 197.50$ olarak belirlenmiş durumda.
Connect Wireless Stick ise kullanıcıların çubuktan film veya müzik yayınlamalarına imkan tanıyan SanDisk'in yardımcı iOS uygulamasına eşlik etmekte. Bu uygulama aynı zamanda AirPlay'den Apple TV'ye de içerik yayını yapabilmekte. Yeni 256GB sürümü 279.99$ fiyatına sahip durumda. Her iki cihaz da standart satıcılar aracılığı ile satışa sunulmuş durumda...
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın