SanDisk'ten iOS İçin 256GB Flash Sürücü!

SanDisk, iOS flash sürücüleri için 256GB depolama seçeneği sunmaya başladı!

SanDisk'ten iOS İçin 256GB Flash Sürücü!

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