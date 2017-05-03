Saniyede 5 Trilyon Kare Yakalayan Kamera!
Saniyede 5 trilyon kare yakalayabilen bu müthiş kamera, özellikle bilim insanlarını fazlasıyla heyecanlandırıyor!
Ağır çekimde her şeyin harika görünmeye başladığı doğru, ancak yüksek frame rate sadece eğlence için kullanılmıyor. Bilim adamları, göz kırpıncaya kadar geçen zamanda olup bitenleri incelemek için yüksek hızlı kameralardan faydalanıyorlar. Şimdi ise Lund Üniversitesi'nden araştırmacılar, her saniyede 5 trilyon kare yakalayabilen, ışığın hareketini yakalayacak kadar hızlı bir kamera geliştirdiler.
Bu hızdaki bir kamera, saniyenin 0,2 trilyonda birinde gerçekleşen olayları görüntüleyip, insanların anlayacağı hızlarda incelemeye izin veriyor. Kamera aslında tam bir saniyeyi yakalamıyor - böyle bir işlem, kilometrelerce uzunlukta bir film rulosu gerektirirdi. Bunun yerine yenilikçi bir numaradan faydalanılıyor. Filmin her karesi, aslında birbiri ardından yakalanmış dört ayrı görselden oluşuyor. Bu resim, özneye lazer yansıtılarak yakalanıyor. Her lazer sinyali, eşsiz bir "kod" içeriyor. Böylece daha sonra resimler, şifreleme anahtarı yoluyla ayrıştırılıp, birleştirilebiliyor.
FRAME (Frequency Recognition Algorithm for Multiple Exposures) olarak adlandırılan yeni teknoloji, daha uzun ve daha detaylı çekimlerin önünü açıyor. Peki araştırmacılar, bu yeni teknolojiyle ne yapacaklar?
Teknolojiyi geliştiren araştırmacılar, kamerayla uğraşmadıkları zamanlarda yanma üzerine çalışıyorlar ve gazla çalışan motorlardaki karmaşık kimyasal reaksiyonlar üzerinde çalışıp, yakıt yanarken moleküler seviyede olup bitenleri ortaya çıkarmak, nihayetinde bu tür motorları geliştirmek istiyorlar.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın