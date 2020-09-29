Satın Alacağınız Bir Sonraki Telefonunuz, Şimdikinden Daha da Pahalı Olacak

Telefon fiyatlarının korona virüsü salgınına rağmen ikinci çeyrekte yüzde 10 artış gösterdiği ortaya çıktı. Ortalama satış fiyatındaki (ASP) artışta üst seviye telefon segmentinin performansı ve 5G'li cihazlara talep etkili oldu.
Sokağa çıkma kısıtlamaları, dünya çapında ekonomik aktiviteyi kısıtlarken tüketiciler, birçok ürünü satın alamadı veya almak istemedi. Bu sırada orta seviye ve alt seviye telefonların özellikle düşüş yaşadığı gözlendi. Counterpoint Research'e göre sektör, yüzde 23'lük sevkiyat düşüşüyle bir çeyrekteki şimdiye kadarki en büyük düşüşünü yaşadı. Buna karşın tüketicilerin daha pahalı cihazlar satın almasıyla toplam gelirler, yalnızca yüzde 15 geriledi. Sektördeki fiyat son birkaç senedir pazar doygunluğu nedeniyle zaten yükseliyordu, ancak Covid-19 bu trendi hızlandırdı.
Üst düzey telefon sevkiyatında yüzde 8 düşüş yaşayan Apple, hacmin yüzde 3 ve gelirin yüzde 2 büyüdüğünü gördü. Analistler, bütçesi geniş kullanıcıların iş ve iletişim için giderek daha çok telefona dayandığını söylüyor. 5G'ye olan talebin de premium segmentindeki telefonlara dayanıklılık kattığına inanılıyor. 5G'li telefonlar tüm satışların sadece yüzde 10'unu oluştursa da, toplam gelirde yüzde 20 paya sahipler.
Durumun, önümüzdeki aylarda da aynı şekilde devam etmesi bekleniyor. Yani bir sonraki telefonunuzu alırken, cebinizden daha da fazla para çıkmasına hazırlıklı olmanızda yarar var.
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