Ay'daki Radyasyon Seviyesi, Ay'a Gidenler İçin En Büyük Tehdit

Uzayda yaşamak deyince çoğumuzun aklına ilk gelen "havanın olmaması" olabilir. Ancak birçok sorun var ve bunların en önemlilerinden biri de yüksek radyasyon seviyeleri.