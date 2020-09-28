Ay'daki Radyasyon Seviyesi, Ay'a Gidenler İçin En Büyük Tehdit

Uzayda gezinmenin birçok riskleri var ve bunlardan bir tanesi, yüksek radyasyon oranları. Dünyanın manyetik alanındaki koruyucu katmanı geçtiğinizde, Güneş'ten ve galaksiden gelen parçacıklar hayatınızı ciddi anlamda tehdit ediyor.
Science Advances'te yer alan bir araştırma raporunda Ay'a yolculuk yapan astronotların maruz kaldıkları radyasyon seviyesi değerlendirildi. Takıma göre astronotlar, günlük 1,3 milliSievert radyasyona maruz kalıyorlar ve bu oldukça yüksek bir değer. Bu değerin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) astronotların maruz kaldığı radyasyona göre 2,6 kat daha fazla olduğu belirtiliyor. Bir kıyaslama yapmak zor olsa da Çevreyi Koruma Ajansı, bir ABD vatandaşının bir yılda bir milliSievert'e maruz kaldığını söylüyor. Doğrudan radyasyonla ilgili bir iş yapanların bir yılda en fazla 50 milliSievert'e maruz kalmasına izin veriliyor. Ay'a giden bir astronot, bu eşiği sadece 38 gün 12 saatte geçiyor.
Araştırma, doğal olarak astronotların güvenliği konusuyla ilgili soru işaretlerine yol açıyor. Yine de Ay'ı yalnızca ziyaret etmek çok riskli olmayabilir. Ancak Ay'a kalıcı olarak yerleşip yaşamak, ömrü gerçekten kısaltabilir; dolayısıyla bunu yapacak teknolojiye henüz sahip değiliz.
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