Samsung, Kırılmaz Denilen Önceki 5G Hız Rekorunu Kırmayı Başardı

Samsung, 4G ile 5G ağları bir arada kullanarak müthiş bir hıza ulaştı; kırılmaz denilen 5G hız rekorunu kırmayı başardı.

  • Ercan Uğurlu
Samsung, Kırılmaz Denilen 5G Rekorunu Kırdı!

Güney Koreli Samsung Electronics, kırılması zor görünen bir mobil veri transferi hız rekoruna imza attı. Şirket, 5G'nin sınırlarını zorlayarak çıtayı 5.23 Gbps'e kadar ulaştırmayı başardı. Daha önceki test sonucu 4.25 Gbps olurken, bu test geçtiğimiz sene gerçekleştirilmişti. Peki, Samsung bunu nasıl başardı?

Samsung, bu test için mevcut teknolojiyi kullanmak yerine 4G ve 5G ağları birleştiren yeni bir teknoloji geliştirmiş. E-UTRAN New Radio Dual Connectivity (EN-DC) olarak isimlendirilen bu teknoloji, 4G ve 5G frekanslarını aynı anda kullanabiliyor ve böylece daha yüksek veri transfer hızlarına erişebiliyor.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, Kore'de yapılan bu özel testte mevcut ticari uçtan uca bağlantı çözümleri cihazlarını, Galaxy S20+ akıllı telefonunu, 4G ve 5G radyo frekansları ile 4G/5G ortak çekirdek (Link) kullandı. Bunun neticesinde ulaşılan 5.23 Gbps indirme hızından mevcut operatörlerin veri transfer hızlarının iyileştirilmesi ve kapsama alanının genişletilebilmesi için yararlanılacak.

5G konusunda teknoloji devleri arasında sıkı bir rekabet var. Bu şirketlerden Huawei, önemli 5G çözümleriyle bilinse de, ABD'nin uyguladığı ambargo sebebi ile büyük yara almış durumda ve bunun karşısında Samsung elini kuvvetlendirmeye devam ediyor. Güney Koreli şirket, son dönemde pek çok ülkede faaliyet göstermekte olan operatörler ile 5G konusunda özel anlaşmalar imzalamış durumda ve buna ilişkin olarak da çalışmalarını sürdürüyor.

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