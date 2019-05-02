Satürn'un Bu Fotoğrafı Bir Galaxy S8 ile Çekildi
Bir fotoğrafçı, Güneş Sistemi'ndeki ikinci büyük gezegen Satürn'ün fotoğrafını Galaxy S8 ile böyle yakaladı!
Güney Afrikalı astrofotoğrafçı Grant Petersen, Satürn ve Ay'ın görüntülerini bir Galaxy S8 ve sekiz inçlik basit bir Dobsonian teleskopla evinden yakaladı.
Fotoğrafta Güneş Sistemi'nin en büyük ikinci gezegeni Satürn'ün Ay'ın arkasına geçmeden hemen önceki anını görüyorsunuz. Petersen, görüntüyü yakalamak için 60fps'lik bir video kaydetti. Bunun ardından video çerçeveleri, daha parlak bir görüntü oluşturmak için işlenerek bir araya getirildi. Bu yöntem, büyük ve küçük astronomik olayları yakalamak için NASA tarafından da kullanılıyor.
Güneş Sistemi'ndeki ikinci büyük gezegen olmasına rağmen, Satürn'ün Dünya'dan bakıldığında bu kadar küçük görünmesi, elbette sürpriz değil ama etkileyici. Gezegenin bu kadar küçük görünmesinin nedeni, Dünya'dan 1,4 milyar km uzakta olması. Buna kıyasla Ay, yalnzıca 384.000 km uzaklıkta.
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