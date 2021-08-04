Savaş Gemileri İçin Bildirilen Sahte Konumları Kim, Neden Yolluyor?

Konum bildirim teknolojisinin kötüye kullanılması önümüzdeki dönemde sıcak siyasi tartışmalara neden olabilir. Wired'ın haberine göre, SkyWatch ve Global Fishing Watch, Ağustos 2020'den bu yana İngiliz uçak gemisi Queen Elizabeth ve ABD destroyeri Roosevelt de dahil olmak üzere 100'den fazla savaş gemisinin yerinin sahte beyan edildiğini gösteren çalışmalar yürüttü. Bazı durumlarda, yanlış veriler, gemilerin tartışmalı sulara girdiğini veya diğer ülkelerin deniz üslerine yaklaştığını gösteriyordu. Bu hareketler, uluslararası olayları tetikleyebilecek hareketler.
Araştırma ekibi, otomatik tanımlama sisteminin (AIS, çarpışmaları önlemeye yardımcı olmak için GPS tabanlı bir sistem) kullanımlarını, tanımlayıcı bir model kullanarak, doğrulanabilir konum verileriyle karşılaştırarak sahte bilgileri keşfetti. Sahte bilgilerin tamamı kıyı tabanlı AIS alıcılarından geliyor, ancak uydular gerçek konumları gösteriyor. Global Fishing Watch yıllardır sahte AIS konumlarını araştırıyordu, ancak gerçek gemiler için tahrif edilmiş verileri ilk kez keşfettiler.
Bu konumları kimin ve neden sahte beyan ettiği belli değil. Ancak analistler, Rusya'dan şüphelendiklerini söylüyor. Etkilenen savaş gemilerinin neredeyse tamamı Avrupa ülkelerinden veya NATO üyelerinden ve veriler Kaliningrad, Karadeniz, Kırım ve çevresinden sahte konumlar içeriyor. Teoride Rusya, bu verileri kullanarak, rakiplerinin Rus denizlerine savaş gemileri gönderdiğini iddia ederek Avrupa ve NATO'yu saldırgan olarak gösterebilir.
Rusya, bilgisayar korsanlığı iddialarını reddetti. Eğer bu konuda Rusya bağlantısı varsa, sahte savaş gemisi konumlarının politik gerilimde önemli bir tırmanışa neden olabileceği düşünülüyor.
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