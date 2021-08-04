Savaş Gemileri İçin Bildirilen Sahte Konumları Kim, Neden Yolluyor?

Bir yıl içinde 100'den fazla savaş gemisinin konum bilgisinin sahte olarak beyan edildiği ortaya çıktı. Peki savaş çıkartmaya kadar gidebilecek bu eylemin arkasında kimler var?