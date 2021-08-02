Google, Eski Android Sürümlerini Kullananlara Ciddi Bir Yasak Getiriyor!

Google, artık kullanıcıların çok eski Android sürümleriyle hayatlarına devam etmelerini istemiyor. İnternet devi, bunun için eski Android sürümlerinin kullanıcılarına oturum açma izni vermeyecek.