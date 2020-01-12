Sea of Thieves'ten Büyük Başarı!

Sea of Thieves'in yaklaşık iki yıl önceki yayınından beri, 10 milyonun üzerinde oyuncunun oyuna katıldığı açıklandı. Rare tarafından geliştirilen ve Microsoft platformlarına özel olan oyun, Xbox One ve Windows 10 üzerinde oynanabiliyor.
Sea of Thieves, "Xbox'ın en başarılı oyunlarından biri" olarak değerlendiriliyor ve seksenin üzerinde farklı ülkeden oyuncuların dikkatini çekmeyi başardığı biliniyor.
Rare, bu dönüm noktasını kutlamak için 15 Ocak ve 22 Ocak tarihleri arasında Sea of Thieves'e giriş yapan herkese bir grup sınırlı sürüm hediyesi verecek. Bu hediyeler özel yelkenler ve tamamen yeni bir emote olacak. Ayrıca 15 Ocak, oyunun Legends of the Seas adlı bir sonraki aylık içerik güncellemesinin de sunulacağı tarih oluyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın