Seat Cupra'nın Tamamen Elektrikli İlk Canavarı: İşte Cupra Born

Her ne kadar Volkswagen çatısı altına girmiş olsa da aslen İspanyol bir otomobil üreticisi olan Seat'ın yüksek performanslı yan kuruluşu Cupra, ilk tamamen elektrikli aracı Cupra Born'u duyurdu. Muhtemelen bugüne kadar gördüğümüz en havalı elektrikli hatchback olan Born, Volkswagen Grubu'nun elektrikli platformunun sunduğu teknoloji sayesinde etkileyici bir performans sunarak rekabette öne geçmeyi hedefliyor. Bu, Born'un yakın zamanda piyasaya sürülen Volkswagen ID 3'e benzer bir araç olduğu anlamına geliyor, ancak Cupra, bu otomobilin elektrikli araç pazarına kendi "etkileyici tasarımını ve üstün performansını" getireceğini iddia ediyor.
Cupra Born birkaç farklı varyantta satışa sunulacak ve seçilen modele göre gücü değişiyor. 45kWh, 150bhp modeli, güçlü, ama orta karar bir performans sağlıyor. 340 kilometre menzili de fena değil. 58kWh, 204bhp modelinde menzil 420 kilometreye, 231bhp'ye sahip en üst düzey özellikli, 77kWh bataryalı versiyonda ise 540 kilometreye kadar çıkıyor. Born, 0'dan 100'e 6,6 saniyede çıkıyor ve bu elektrikli bir hatchback için son derece başarılı bir rakam.
Cupra Born'un özelliklerini aşağıdaki tanıtım videosundan izleyebilirsiniz:
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