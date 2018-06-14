Sekiz Çekirdekli Coffee Lake Eylül'de Geliyor
Intel'in yeni nesil sekiz çekirdekli Coffee Lake işlemcisi, son söylentiye göre Eylül'de geliyor!
En güncel rapor ve söylentilere göre Intel'in ilk ana akım sekiz çekirdekli işlemcisi sadece birkaç ay sonra piyasaya sürülecek. PCWatch, hazırladığı habere göre Intel'in üç farklı masaüstü işlemci ailesinin piyasaya sürülüş tarihlerine sahip. İddiaya göre Coffee Lake-S yerine Coffee Lake Refresh adında 8 çekirdekli bir işlemci göreceğiz.
Tahminlere göre bu işlemci Intel'in piyasada bulunan Coffee Lake ailesi ile AMD Ryzen 2nd Generation işlemciler arasındaki boşluğu kapamak için tasarlandı. Şimdilik Coffee Lake Refresh'in daha önce söylentilerini duyduğumuz Z390 anakartı mı destekleyecek bilinmiyor. Ancak eğer söylentiler doğruysa, Intel Cannon Lake işlemcileri görmemiz için daha fazla beklememiz gerekebilir.
PCWatch raporu ayrıca, bu Eylül ayına kadar gelecek 22 çekirdeğe sahip yeni bir yüksek kaliteli masaüstü işlemcisine de işaret ediyor. Bu işlemci, 18 çekirdekli ve 36 dişe sahip Intel i9-7980XE'nin mevcut üst düzey tüketici işlemcisi üzerinde ekstra dört çekirdek eklenmiş hali gibi görünüyor.
PCWatch ayrıca çipin Skylake-X veya Kaby Lake-X ailesinin bir parçası olduğunu ifade ediyor, ancak CPU'nun yeni bir LGA2066 Basin Fall platformuna takılacağından emin olabilirsiniz. Yani, Intel'in bir sonraki yüksek seviye masaüstü işlemcisine geçmek için yeni bir anakart satın almak gerekecek gibi görünüyor.
Ali Ruhi Öztürk
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