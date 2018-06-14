Sekiz Çekirdekli Coffee Lake Eylül'de Geliyor

Intel'in yeni nesil sekiz çekirdekli Coffee Lake işlemcisi, son söylentiye göre Eylül'de geliyor!

Sekiz Çekirdekli Coffee Lake Eylül'de Geliyor

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