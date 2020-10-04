Sesli Asistanlarla Gelen Tehlike Ortaya Çıktı

Akıllı telefonlarda bir standart haline gelen sesli asistanlar, kullanıcının sadece konuşmasıyla birçok işi yapabiliyor. Ancak siber saldırganlar, sesli asistanları ele geçirerek kullanıcıların işlerini yapmak için seslendirdiği bilgileri ele geçirebiliyor.