Şok İddia: "Apple'ın Siri'si, Sizi Dinlemeye Tam Gaz Devam Ediyor"

Apple, bir yıl önce dijital asistanı Siri'nin iPhone kullanıcılarını dinlemesi nedeniyle özür dilemişti. Ancak aradan geçen zamana rağmen hiçbir şeyin değişmediği ve gizliliğinizin riskte olduğu anlaşıldı.
Apple'ın Siri sırlarını geçen sene ortaya çıkaran Thomas le Bonniec, Avrupa veri koruma yetkililerine yazdığı yeni mektupta Apple'ın temel hakları yok saydığını ve veri toplamayı sürdürdüğünü söyledi. Le Bonniec'e göre konuyla ilgili bir kanun çıkarmak yeterli değil, bunu uygulamak da gerekiyor.
Apple için bir aracı olarak çalışmış olan Le Bonniec, kayıtların artık sadece kullanıcılarla kısıtlı olmadığını, artık aileleri de içerdiğini söylüyor. İddiaya göre isimler, adresler, aramalar, arka plandaki konuşmalar kaydediliyor.
Amazon, Facebook ve Google da geçmişte benzer gizli işler çevirdiklerini kabul etseler de, Apple'ın telefonunu satarken gizliliği ön plana çıkarması özellikle rahatsız edici. Öyle ki firmanın gizlilik sayfasında şu cümle yer alıyor: "Apple'da gizliliğin temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz."
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