Shazam Kullanıcı Lisans Sözleşmesi'ni Güncelledi
Shazam, satın alımının ardından ilk güncellemesini yayınladı!
Geçtiğimiz Eylül ayında, Apple'ın Shazam'ı satın alma haberi mobil uygulama piyasasında ses getiren olaylar arasında yerini almıştı. Shazam, kullanıcılarının dinlediği müziğin küçük bir kısmını kaydederek dinledikleri şarkının ismi ve sanatçı bilgisini sağlayan bir uygulama.
Shazam artık bir Apple servisi olduğu için Apple'In servislerinde barınacak ve bu sebeple kullanıcılara yönelik lisans sözleşmesi de Apple'In gizlilik politikalarına tabi olacak.
Bugünden itibaren Shazam uygulaması tüm kullanıcılarına artık Apple'ın bünyesine katıldığını ve bu sebeple kullanıcı lisans sözleşmesinin yenilendiğini ileten bir uyarı gösterecek. Kullanıcılar, uygulama üzerinden kişisel bilgilerinin bundan sonra nasıl kullanılacağı hakkında da bilgi sahibi olabilecek.
Uygulamanın sunduğu web sayfası ayrıca servisin kullanıcılarına Shazam'da bulunan Facebook'a bağlı oturum açma bilgileri dahil tüm kişisel bilgilerini servisten silme imkânı da verecek. Kullanıcılar bu verilerini sildiklerinde cihazlarında depolanan tanınmış parçaların listesini de kaybetmeyecek. Ancak cihazda saklanan parça bilgileri sunuculardan silindiği için servis üzerinden senkronize edilmeyecek ve uygulama telefondan kaldırıldığı takdirde bu bilgiler servis üzerinden geri dönülmez olarak erişilemez olacak.
Kullanıcılara ait kullanım analiz verileri ise kişisel verileri silindiği takdirde dahi Shazam'ın kullanıyor olduğu Apple sunucularında kalacak fakat bundan sonra tüm bu bilgiler anonim olarak saklanacak. Shazam'ı oturum açmadan kullanan kullancılar ise servisi bu şekilde kullanmaya devam edebilecek, bu kullanıcıların kullanım verileri hiçbir şekilde kendi kişisel verilerine bağlı olmayacak.
Apple tarafından satın alınan Shazam müzik tanıma servisinin Android uygulamasına Play Store üzerinden ve iOS uygulamasına da App Store üzerinden ulaşabilirsiniz.
Doğan Kürşat Aktaş
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