Signal ve Bazı Mesajlaşma Uygulamalarında Ciddi Tehlikeler Olduğu Açıklandı

Birçok kullanıcının WhatsApp'ı terk ederek geçiş yaptığı bazı mesajlaşma uygulamalarında ciddi tehlikeler bulunduğu açıklandı. Bu uygulamaların arasında bakın hangileri var...