Signal ve Bazı Mesajlaşma Uygulamalarında Ciddi Tehlikeler Olduğu Açıklandı

Birçok kullanıcının WhatsApp'ı terk ederek geçiş yaptığı bazı mesajlaşma uygulamalarında ciddi tehlikeler bulunduğu açıklandı. Bu uygulamaların arasında bakın hangileri var...

Video sohbet programlarında büyük açıklar bulundu

Güvenlik uzmanları, WhatsApp gizlik sözleşmeşi güncellemesinin ardından önemli bir kullanıcı kitlesi kazanan Signal, Google Duo, Facebook Messenger ve diğer bazı mesajlaşma uygulamasında bulunan güvenlik açıklarına işaret ediyor. Bu açıklar, saldırganların kullanıcıları dinlemesine izin veriyor olabilir.  

Google'ın Project Zero'sunda bir güvenlik mühendisi olan Natalie Silvanovich, "29 Ocak 2019'da, Grup FaceTime'da bir saldırganın bir hedefi aramasına ve aramayı hedeften kullanıcı etkileşimi olmadan bağlanmaya zorlayarak hedefin çevresini dinlemesine olanak tanıyan ciddi bir güvenlik açığı keşfedildi" diyor ve ekliyor: "Hata, hem etkisi hem de mekanizması açısından dikkat çekiciydi. Bir hedef cihazı, kod yürütülmeden bir saldırgan cihaza ses iletmeye zorlama yeteneği, bir güvenlik açığının olağandışı ve muhtemelen benzeri görülmemiş bir etkisiydi."

FaceTime güvenlik açığının keşfedilmesinin uzun süre sonra Project Zero, şimdi de Signal, Google Duo, Facebook Messenger, JioChat ve Mocha'yı da etkileyen benzer kusurlar bulunduğunu açıklamış durumda. Tabii ki bu açıklar henüz açıklanmış değil ve sadece yazılımları hazırlayanlara bildirildiği düşünülüyor.

Telegram veya Viber uygulamalarında ise bu tür bir soruna rastlanmadığı belirtiliyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Casper Nirvana X500 inceleme

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 20 Ocak 2021 kataloğunda uygun fiyatlı Dijitsu TV fırsatı sizi bekliyor
A101 21 Ocak 2021 aktüel kataloğunda OPPO cep telefonu, HI-LEVEL TV sürprizi
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu
Çap işareti nasıl yapılır? Klavyede çap işareti (Ø)

Günün En çok Okunanları
Intel Core i5 Rocket Lake-S'ten Sızan Sonuçlar, Hayal Kırıklığı Yarattı
Samsung, Galaxy Buds Pro Alanlara Nostaljik Bir Sürpriz Yapıyor
Cep Telefonu Devi, Artık Telefon Üretmeyeceğinin Sinyallerini Verdi
COVID-19 Riskini Hesaplayan Online Uygulama... Hemen Deneyin!
Microsoft, Son Güncelleme ile Windows 10'u Bir Kez Daha "Bozmayı" Başardı

 

 