Signal Nedir? Signal Kimin, Kurucusu Kim, Ücretli mi? İşte Merak Edilenler

Telegram ile birlikte son günlerin popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olarak gündeme gelen Signal, WhatsApp'ın kullanıcı sözleşmesinde yaptığı değişiklikler sonrasında, ülkemizde de yoğun olarak kullanılmaya başlandı. Peki ama Signal'i kim kurdu; Signal kimin? Signal kullanmak ücretli mi; Signal'in WhatsApp'tan ne farkı var? Daha da önemlisi, Signal ne kadar güvenli? Gelin, bu soruların cevaplarına birlikte göz atalım.
Signal'i Kim Kurdu?
Signal, ABD'li Signal Vakfı ve Signal Messenger LLC tarafından geliştirilen bir uygulama. Android ve iOS üzerinde mobil uygulamaları bulunuyor. Ayrıca Windows, Linux ve MacOS üzerinde de kullanılabiliyor.
Signal'in, eski uygulama olan RedPhone ve TextSecure'un devamı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Her iki uygulama da 2010 yılında, Whisper Systems tarafından geliştirilmişti. 2011 yılına geldiğimizde ise Whisper Systems, Twitter tarafından satın alındı. Yılın sonunda Twitter, önce TextSecure'u, sonra da RedPhone'u açık kaynak yazılım haline getirdi.
Whisper Systems'in kurucularından olan Moxie Marlinspike'ın Twitter'dan ayrılması, Signal'e giden yolda bir kilometre taşı oldu. Marlinspike, ayrılığının ardından Open Whisper Systems'i kurdu ve RedPhone ve TextSecure uygulamalarını Signal altında birleştirmek için çalışmaya başladı. Zorlu bir dönemin ardından, bugünkü Signal ortaya çıktı. Bu arada Marlinspike, WhatsApp kurucu ortağı Brian Acton ile bir araya geldi ve 2018 yılında Signal Foundation'ı kurdu. Acton, WhatsApp'ın satın alan Facebook'tan 2017 yılında ayrılmıştı.
Signal Ücretli mi?
Hem mobil cihazlarda, hem de PC'lerde çalışan Signal, ücretsiz bir uygulama. En önemli özelliği, tabii ki açık kaynak bir yazılım olması. Signal kullananlar, birbirleri arasında mesajlaşabiliyor, fotoğraf ve video gibi öğeleri paylaşabiliyor. Tüm iletişim, uçtan uca şifreleme ile korunuyor.
Telefon numarası ile kayıt yapılabilen Signal, kullanıcılarından bu numara dışında herhangi bir kişisel bilgi talep etmiyor. WhatsApp krizi sırasında bu denli gündemde olmasının sebeplerinden biri de kuşkusuz bu.
Signal'in WhatsApp'tan Farkları
Signal, istendiği taktirde yedeklemeleri sadece cihaz üzerinde yapıyor. WhatsApp'ın sunmadığı zaman ayarlı mesajlar özelliği, Signal tarafından kullanıcılara sunuluyor.
WhatsApp, Telegram ve diğerleri... Hangisi, ne kadar kullanılıyor?
İki uygulama arasındaki en önemli fark ise, toplanan verilerle ilgili. WhatsApp son dönemde "kişisel verilerimize gözünü diken" bir uygulama olarak anılırken, Signal'in herhangi bir kişisel verimiz ile ilgilenmediği söylenebilir. Signal'e sadece telefon numaranızı veriyorsunuz; bunun dışında bir bilgi istenmiyor. Telegram bile rehber ve kullanıcı kimliğini isterken, Signal bu konuda en iddialı seçenek olarak ortaya çıkıyor.
Signal'in original ses şifrelemesi, ZRTP'ye (Zimmermann Gerçek Zamanlı Aktarma İletişim Protokolü) (Zimmermann Real-time Transport Protocol-ZRTP) dayanıyor.
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