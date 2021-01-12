Signal Nedir? Signal Kimin, Kurucusu Kim, Ücretli mi? İşte Merak Edilenler

"WhatsApp krizi" sonrasında gündeme gelen uygulamalardan biri de Signal... Özellikle Elon Musk'ın tavsiyesi sonra Signal de merak edilen mesajlaşma platformları arasına girdi. Peki, Signal nedir; ücretli mi? Signal'i kim kurdu? Signal kimin? WhatsApp'tan ne farkı var? Tüm cevaplar içeride...