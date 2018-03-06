Silikon Vadisi'nden Dünyaya Teknoloji İhracatı
Argela'nın Telekom Çözümlerinden Sorumlu Genel Müdürü Selim Sarper: "Silikon Vadisi üzerinden dünyaya teknoloji ihraç ediyoruz."
Türk Telekom'un araştırma geliştirme alanındaki iştiraki Argela'nın Telekom Çözümlerinden Sorumlu Genel Müdürü Selim Sarper, Barcelona'da düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde gazetecilerle bir araya geldi. GSMA'de özellikle ABD'deki Sunnyvale (Silikon Vadisi) merkezli şirketleri Netsia ile ön plana çıktıklarını kaydeden Selim Sarper, dünyaya teknoloji satarak Türkiye ekonomisine katkı yaptıklarına dikkat çekerek, "Silikon Vadisi üzerinden dünyaya teknoloji ihraç ediyoruz" dedi. GSMA'deki Netsia standında dünyanın en ünlü teknoloji markaları için geliştirdikleri ürünleri sergileme fırsatı bulduklarına değinen Sarper, Türk Telekom'un da sinerjisi ile birlikte yerli ve milli teknolojiler üreterek Türkiye'nin dijital geleceğini inşa etmek ve dünyaya Türk mühendisliğini ihraç etmek için çalışmalarına durmaksızın devam ettiklerini anlattı.
Mobil iletişimde yakında devreye girmesi beklenin 5G teknolojisinin gelişmesine büyük katkı yapan ProgRAN (Programlanabilir Radyo Erişim Ağları) ürünlerinin global anlamda önemli bir marka olduğunun altını çizen Sarper, "Başta ProgRAN ürünümüz olmak üzere dünyadaki telekomünikasyon teknolojilerine çok önemli katkılar yapıp Türkiye'nin adını dünyaya duyuruyoruz. Bundan sonra da Türkiye'nin dünya teknolojisindeki öncü şirketi olma vizyonumuzla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.
"Türk mühendisliğini somut olarak dünyanın hizmetine sunmanın onurunu yaşıyoruz"
GSMA'deİspanyol dünya devi Telefonica'ya başarıyla entegre ettikleri ProgRAN ürününün demosunu yapıp 5G alanındaki yenilikerini uygulamalı olarak dünyaya gösterdiklerini belirten Sarper, "Türk mühendisliğini somut olarak dünyanın hizmetine sunmanın onurunu yaşıyoruz" dedi. Telefonica ve Netsia, daha önce Telefonica'nın Madrid'deki Global Şebeke Laboratuvarına Netsia'nın LTE RAN platformunu başarıyla entegre etmişti.
"Doktorlar geliştirdiğimiz teknolojiyle Doğu'daki bir ameliyata İstanbul'dan müdahale edebilecek"
Selim Sarper, ProgRAN'ın sunmuş olduğu şebekeyi sanal ve programlanabilir bir şekilde dilimleme özelliği (RAN slicing) ile tüketicilerin ve işletmelerin hayatlarını nasıl kolaylaştıracağını şöyle açıkladı: "Doğu illerinden birinde bir ameliyat yapıldığını ve doktorun da İstanbul'da olduğunu düşünelim. Argela'nın geliştirdiği ProgRAN sayesinde, doktora ve ameliyat odasına özel olarak tasarlanmış bir 5G ağı sağlanabilecek. Bu ağ, doktorun uzaktan ameliyata kesintisiz bir şekilde müdahale edebilmesi için gerekli kapasite ve hız ihtiyacını karşılayacak. Robotlarla yönetilen ve üretim sürecinde hızlı karar almanın önemli olduğu büyük bir fabrika düşünelim. ProgRAN teknolojisi sayesinde üretim müdürü dünyanın herhangi bir yerinden kesintisiz ve en yüksek kalitede veri transferini gerçekleştirip robotların çalışma kodlarını değiştirebilecek ve dolayısı ile üretime uzaktan ve en iyi kalitede müdahale edebilecek. Bir başka örnek olarak Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray ve Fenerbahçe maçındaki seyircilerin maçtaki görüntüleri internete yüklediğini düşünün. Aynı anda televizyon kanalları da maçı canlı yayınlıyor. ProgRAN sayesinde televizyon kanallarına ayrı bir ağ sağlanarak kesintisiz ve yüksek hızlı veri transferi mümkün olacak."
"ULAK cari açığın azaltılmasına katkı sağlıyor"
Argela'nın, ULAK projesi ile yerli baz istasyonu geliştirdiğini ve Türkiye'nin cari açığının azalmasına katkı sağladığını belirten Selim Sarper, Türkiye'nin teknoloji ithalatına bağımlılığını azaltacak olan yerli baz istasyonu projesi ULAK'ta Aselsan ve Netaş ile birlikte çalıştıklarını vurguladı. Sarper, "Yerli baz istasyonları, cari açığın azaltılmasında önemli bir rol oynayacak ve Türkiye ekonomisine de çok önemli katkılarda bulunacak. Bu sayede Türkiye için altyapı ve işgücü yaratımında kullanılmak üzere kaynak sağlanmış olacak. Argela'nın üzerinde çalıştığı akıllı yazılımlar baz istasyonlarına otomatik olarak yüklenecek ve böylece operatörler zamandan tasarruf sağlayacak. Bu özellik ile ayrıca kurulum süreçlerinde oluşabilecek hatalar da en aza inecek. Yerli baz istasyonları, operatörlere daha verimli bir modelde hizmet sunacak; enerji tasarrufu da sağlayarak pek çok alanda operatörün ve en nihayetinde tüketicinin maliyetlerini azaltmasına imkan tanıyacak," diye konuştu.
"MİLAT ile ülkemizin 5G altyapısına kavuşturuyor ve siber güvenlikte sınıf atlatıyoruz"
Argela, MİLAT projesi sayesinde Türkiye'nin uçtan uca güvenli ve milli 5G altyapısını oluşturup siber güvenlikte sınıf atlattığını belirten Selim Sarper, "Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın başlattığı ve Argela'nın yürüttüğü MİLAT projesiyle, yeni nesil teknolojilerin gerekliliklerine uyumlu kamu kuruluşları ve bakanlıklar için 5G teknolojisi ile çalışan milli ve güvenli bir ağ altyapısı inşa ediliyor. Yazılım Tanımlı Ağ (SDN) Teknolojilerinin geliştirilmesi projesi olarak adlandırılan MİLAT ile uçtan uca, özgün, tamamen milli, güvenli bir 5G altyapısı kurulacak. Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından başlatılan bu projede, Argela, analizden tasarıma ve ürünü geliştirmeye kadar geniş bir yelpazede ve tüm süreçlerde tek şirket olarak yer aldı" dedi.
Dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri Telefonica, Verizon ve Orange gibi firmalarla işbirliği yaparak teknoloji ihraç ettiklerini ve Open Network Automation Platform (ONAP) ile Open Networking Foundation'ın (ONF) önemli global organizasyonların içinde yer aldıklarını vurgulayan Selim Sarper; ürün ve çözüm portföyleri arasında Ağ Performans İzleme ve Abone Analitikleri, Small Cell Çözümleri (4.5G), Yazılım Tanımlı Ağlar, Programlanabilir Radyo Erişim Ağları, Regülasyon Çözümleri ve Sinyalleşme Uygulamalarının olduğunu belirterek tüm ürünlerinin Türkiye ekonomisinin geleceği için çok önemli bir rol üstlendiğini söyledi.
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Argela gibi şirketlerimiz çoğaldıkça Türkiye mühendislik açısından çalışılabilinir ülkeler arasına girecektir.