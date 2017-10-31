Sızan Antutu Testi Nokia 2'den Yeni Bilgiler Verdi
Nokia'nın yarın tanıtılması beklenen telefonu, ortaya çıkan hız testiyle detaylarını ortaya çıkardı!
Nokia 2'nin özellikleri, tüm detaylarıyla hız testi sitesi Antutu'da göründü. Giriş seviyesi telefon, dağıtılan davetiyelere göre Hindistan'da yarın tanıtılabilir.
Aslında davetiyelerde tanıtımın yarın yapılacağına dair bir bilgi yok, ancak Antutu sızıntısının bugün gelmesi, böyle bir iddiaya yol açtı. Sızıntı, Nokia 2'nin HD ekranla geleceğini söylüyor ancak ekran boyutu henüz bilinmiyor. HMD Global, Nokia 3'teki Mediatek işlemcinin yerine alt seviye Qualcomm Snapdragon 212 işlemciye yer verirken, yalnızca 1GB RAM ve 8GB dahili depolama alanıyla yetinmiş. microSD desteği de bulunan Nokia 2'nin Android'in eski sürümü 7.1.2 Nougat ile gelmesi bekleniyor. Cihazın daha sonra Oreo'ya yükseltilme olasılığı var ancak çok heveslenmemekte de fayda var.
Nokia 2'nin diğer özellikleri arasında 8 megapiksellik arka kamera, 5 megapiksellik ön kamera bulunuyor. 4.000mAh'lik büyük bir pille gelen cihazın en önemli özelliği, uzun pil ömrü olacak gibi görünüyor.
Nokia 2'nin ABD fiyatının 99 dolar seviyesinde olacağına inanılıyor. Telefon Hindistan'da daha da uygun bir fiyatla tanıtılabilir.
Zeynel A. Öztürk
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