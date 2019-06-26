Snapdragon 710'lu Bir Samsung Tablet Göründü
Samsung'un Snapdragon 710 ile çalışan bir tabletine ait bilgiler, Geekbench'te kendini gösterdi!
Samsung'un Snapdragon 710 işlemcili bir tableti, karşılaştırmalı performans testleri yapan web sitesi Geekbench'te göründü.
Samsung SM-T545 adıyla görünen tabletin gerçek adı bilinmese de, bu ay bir patent başvurusuna görünen Galaxy Tab Active Pro olabileceği düşünülüyor. Bir başka ihtimal, cihazın Galaxy Tab A adıyla tanıtılması. Tabletin adı henüz bilinmese de, Snapdragon 710 işlemci, 4GB RAM ve 64GB depolama alanı, orta-alt seviye kategorisinde olacağını gösteriyor. Snapdragon 710'u şimdiye kadar sadece Galaxy A8s'te görmüştük, üstelik bu telefon sadece Çin ve Güney Kore'de satışa sunulmuştu.
SM-T545'in Android 9 Pie ile gelmesi ve Samsung'un One UI arayüzünü kullanması bekleniyor. Cihazın ne zaman piyasaya sürüleceği şimdilik tamamen belirsiz. Önümüzdeki günlerde gelecek sızıntılarla daha net bir bilgi edinme şansımız olabilir.
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