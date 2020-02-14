Şok iddia: Michael Schumacher'in son haline ait fotoğraf sızdırıldı

Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher'in son haline ait bir fotoğrafın basına sızdırıldığı ve fotoğrafın yayınlanmaması için para istendiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Michael Schumacher'in hayranları ve tüm dünya olayın gerçek olup olmadığını merak ediyor. Fotoğrafta Michael Schumacher'in son halinin yer aldığı, pilotun yatakta yatarken görüldüğü konuşuluyor.