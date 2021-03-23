Sony, 3 PlayStation Modeli İçin Çevrimiçi Mağazaları Kapatma Kararı Aldı

PlayStation 5'in gelmesiyle, eski PlayStation modelleri de birer birer tarihe karışmaya başlıyor. Sony, 3 eski PlayStation modeli için çevrimiçi mağazalarını kapatmaya hazırlanıyor.

3 PlayStation için yolun sonu

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