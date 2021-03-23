Sony, 3 PlayStation Modeli İçin Çevrimiçi Mağazaları Kapatma Kararı Aldı

Sony'nin PlayStation 5'i piyasaya sürmesinin ardından, bazı eski PlayStation modellerinin yavaş yavaş tarihten silinmesi zaten beklenen bir gelişmeydi. Bu kapsamda Sony, ilk olarak üç eski PlayStation modelinin, yani PlayStation 3, PSP ve PS Vita'nın fişini çekmek için hazır gibi görünüyor. Şirket, her 3 konsol için de çevrimiçi mağazalarını kapatmaya hazırlanıyor.
TheGamer tarafından yayınlanan habere göre ilk olarak PlayStation 3 ve PlayStation Portable (PSP) mağazaları kapatılacak. Belirtilen kapanma tarihi 2 Temmuz. 27 Ağustos'ta da sıra PlayStation Vita'y gelecek. Bu tarihte PS Vita sahipleri, artık çevrimiçi mağazaya ulaşamayacak.
Mağazaların kapatılması, her üç konsol kullanıcılarının da, belirtilen tarihlerden sonra çevrimiçi olarak oyun veya uygulama indiremeyeceği anlamına geliyor. Sony'nin PS Vita'dan sonra bir el konsolu geliştirmediği düşünülürse, 27 Ağustos'un şirketin el konsollarına kesin vedası olacağı bir gerçek. Bu kapanmalarla birlikte Sony, çevrimiçi mağazalarını sadece PlayStation 4 ve PlayStation 5 için açık tutacak.
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