En İyi PlayStation 5 Oyunları: Mutlaka Oynamanız Gereken 5 PS5 Oyunu

Şu an için piyasada, PlayStation 5'in tüm yeteneklerini sergilemesine izin veren çok fazla oyun bulmak mümkün değil. Peki ama en iyi PlayStation 5 oyunları hangileri? İşte bizim seçimimizle, en iyi 5 PlayStation 5 oyunu...