En İyi PlayStation 5 Oyunları: Mutlaka Oynamanız Gereken 5 PS5 Oyunu

Eğer bir PlayStation 5 bulup satın alacak kadar şanslıysanız, yeni neslin keyfini çıkartmaya başlamış olmalısınız. PlayStation 5'in tüm yeteneklerini kullanan oyunların sayısı az olsa da, mevcut oyunlar size bu keyfi yaşatacak kadar iyi.
Peki ama PlayStation 5'in yeteneklerini sergilemesine izin veren en iyi oyunlar şu an için hangileri? Bugün, PlayStation 5 için satışa sunulmuş olan en iyi oyunları arıyorsanız, doğru yerdesiniz demektir. Hemen aşağıda, en iyi 5 PlayStation 5 oyununu bulacak; ayrıca bu oyunların ayrıntılı incelemelerine de ulaşabileceksiniz.
İşte, bizim seçimimizle en iyi 5 PlayStation 5 oyunu...
Assassin's Creed Valhalla
Ubisoft'un uzunca bir süredir beklenen Assassin's Creed serisinin son halkası Valhalla sonunda geldi ve geldiği gibi de yeni nesil konsollara çıktı. Sony Exclusive oyunlarını saymazsak PlayStation 5'in ilk oyunlarından biri olan yeni Assassin's Creed, bu defa bizleri Kuzey Denizi'ne, Norveç'e sürüklüyor, oradan da İngiltere'ye olan yolculuğumuza çıkıyoruz! Ya da Valhalla'ya!
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Call of Duty: Black Ops Cold War
Call of Duty: Black Ops Cold War, yeni nesil konsol lansmanları ile aynı zamana denk gelen ve yeni nesil özellikleri destekleyen oyunlardan. Özellikle çok oyunculu modları sevenler için şu an tek FPS oyunu durumunda.
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Demon's Souls
Tarihler 5 Şubat 2009'u gösterdiğinde PlayStation 3 Exclusive oyunu olarak piyasaya çıkan Demon's Souls, PlayStation 5 ile beraber tabii ki yine Exclusive olarak bir kez daha karşımıza çıktı. Bu defa bir "remake" ancak aradan geçen 11 yılın ardından, adeta "mekanın sahibi geldi" duruşu ile tüm heybetiyle, yarattığı Souls türüne bir kez daha ayar çekmeye gelmiş gibi görünüyor.
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Marvel's Spider-Man: Miles Morales
Spider-Man şehre bir kez daha geri dönüyor. Ancak bu defa ne örümcek aynı örümcek, ne de şehir aynı şehir. Zira PlayStation 5 ile beraber New-York şehri baştan aşağı değişmişken, Peter Parker da bu oyunda yok. İlk oyunu oynamış olanlar hatırlayacaklardır; artık bir başka örümcek güçleri olan süper kahramanımız daha var; kendisi de bu oyuna adını veren Miles Morales.
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Sackboy: A Big Adventure
PlayStation'da her yeni nesil konsol ile birlikte yeni nesil çıkış oyunları görmeye tabii ki alıştık ancak belki de en eğlencelisi bu defa geldi. Evet, Sackboy, PlayStation 5 ile beraber tekrar karşımızda. İlk kez 2008 yılında tanıştığımız muhteşem bir dünya sunan LittleBigPlanet'ten aşina olduğumuz bu yamalı kukla, bu defa Sackboy: A Big Adventure adıyla PlayStation 5'in çıkış oyunlarından biri olarak kütüphanedeki yerini aldı.
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