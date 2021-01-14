Sony, CES 2021'de Vision-S Elektrikli Arabasını Gün Yüzüne Çıkardı

Sony, geliştirdiği elektrikli otomobil prototipi Vision-S hakkındaki önemli detayları CES 2021'de açıkladı. İşte Sony'nin Vision-S'i ve ondan bekleyebileceklerimiz.

  • Ercan Uğurlu
Sony Vision-S Elektrikli Otomobil Gün Yüzüne Çıktı

Sony'nin bir süredir elektrikli otomobil üretimi üzerinde çalıştığı biliniyor. Şirketin geçen yılki etkinliğinde açıkladığı Vision-S hakkında CES 2021'de daha fazla bilgi geldi. Sony, Vision-S'in test sürüşlerinin halka açık yollarda başladığını da duyurdu.

Sony, Vision-S'in gelişim sürecinin, mobilitenin evrimine katkıda bulunma hedefiyle, bir sonraki aşamaya ulaştığını açıkladı. Güvenlik, emniyet, eğlence ve uyum yeteneği konusunda aracın geliştirme çalışmaları devam ederken teknik değerlendirme için halka açık yollarda test sürüşleri de Aralık 2020'de Avusturya'da başladı. 

Hemen aşağıda bulabileceğiniz video, otomobil hakkında daha fazla bilgi sağlamanız açısından yararlı olabilir. Videoda genel tasarım, kokpit ve aracın gelişim süreci ayrıntılı olarak görülebiliyor.

VISION-S | Towards Contribution to the Evolution of MobilityVISION-S | Towards Contribution to the Evolution of Mobility
Japanese below : What is VISION-S aiming for? Aspirations of Sony, and the development partners joining force. Participating members talk about the future of VISION-S. See more about Sony’s "VISION-S". VISION-S????????????—?????????????????—??—???????????????—??VISION-S??????????????? "VISION-S" ??????

Gelişmiş bir sürücü izleme sisteminin yer alacağı otomobilde, örneğin arka koltukta bir yolcu uyuyakalırsa, Vision-S  uyuyan kişinin konfor düzeyini artırmak için harekete geçiyor. Ayrıca sürücünün tercih ettiği ısı düzeyini, müziği, sürüş rotalarını öğrenebilen Vision-S, böylece sürücünün otomobilde olabildiğince konforlu bir şekilde seyahat etmesini amaçlıyor.

En azından söylenenler bunlar. Ancak Sony'nin gelecekte Tesla ile rekabet edebilecek düzeyde bir otomobil hazırlamaya kararlı olduğu açık.

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