Saatten 288 km Hızla Denize Dalabilen ve Zarar Görmeyen Canlı

Saatte 288 km hızla denize dalınırsa, muhtemelen bu işin sonu ölüm olacaktır. Ama bunu yapmayı başaran bir canlı var ve bu canlı, bilim insanlarının da dikkatini çekmeyi başardı.