Sony, Cyberpunk 2077'yi Mağazadan Kaldırdı, CD Project Dibi Boyladı!

Cyberpunk 2077 depremi sürüyor! Sony ani bir kararla Cyberpunk 2077'yi PlayStation Store'dan kaldırırken, CD Project'in hisse senetleri de düşmeye devam ediyor.

  • Ercan Uğurlu
Sony, Cyberpunk 2077'yi Mağazadan Kaldırdı

Cyberpunk 2077, PlayStation 4 ve Xbox One oyun konsollarında sert çökmeler, hatalar ve bir oyunun piyasaya sürülmesini engellemeye yetecek ölçüde kötü performans raporları ile beraber sarsılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bu konu ile ilgili CD Project tarafından bir açıklama gelmiş ve geliştirici ekip oyun severlerden özür dileyerek, hataları en kısa zamanda güncellemelerle onaracaklarının sözünü vermişti. Hatta Cyberpunk 2077 oyununu iade etmek isteyen oyunculara para iadesi kapısını da açmıştı.

Şimdi buna ilave olarak Sony cephesinden de yeni bir açıklama geldi ve Sony, adeta ipleri koparttı. Sony Interactive Entertainment ekibi, Cyberpunk 2077'yi PlayStation Store'dan tamamen kaldırdı. Yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

"SIE, yüksek düzeyde müşteri memnuniyeti sağlamaya çalışmaktadır, bu nedenle PlayStation Store üzerinden  Cyberpunk 2077 'yi satın alan tüm oyuncular için tam bir para iadesi yapmaya başlayacağız.  SIE ayrıca  Cyberpunk 2077 'yi PlayStation Store'dan bir sonraki duyuruya kadar kaldıracaktır.

Cyberpunk 2077'yi PlayStation Store üzerinden satın aldığınızı onayladıktan sonra para iadesi işlemine başlayacağız.  Para iadesinin tamamlanmasının ödeme yönteminize ve finansal kurumunuza bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini lütfen unutmayın."

Cyberpunk ile ilgili gelen açıklamalar, oyuncular tarafından dile getirilen sorunlar, iade edilen oyunlar ve kapanan mağaza kapıları kuşkusuz CD Project için büyük gelir kaybı yanında itibar kaybına da sebep oluyor. Şirket şu an borsada adeta çakılırken, şirket büyük değer kaybetmiş durumda. Şirketin hisse fiyatları dibi boylarken, geliştirici ekibin bu kabustan nasıl çıkacağı merak ediliyor.

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