Sony Deneyim Merkezi Sirkeci'de Açıldı

Fotoğraf ve video alanında kendilerini geliştirmek isteyenler için uğrak noktası olacak yeni Sony Deneyim Merkezi Sirkeci'de kapılarını açtı. Merkezde tüm Sony ürünlerinin yakından incelenebileceği geniş bir showroom, Vlog ve Fotoğraf Stüdyoları ile fotoğraf ve video uzmanlarının katılımıyla etkinliklerin düzenleneceği bir workshop odası bulunuyor.

Sony Deneyim Merkezi Sirkeci'de Açıldı

Sony Fotoğraf ve Video Deneyim Merkezi, Sirkeci'deki yeni adresinde kapılarını açtı.

Dünyada Sony'nin Tokyo dışındaki tek Deneyim Merkezi olma özelliği taşıyan merkez yenilenirken hizmet kapsamını da genişletti. Yeni merkezde, içerisinde Sony video ekipmanları, çekim için arka fon perdesi, ışık, çekim masası ve edit masasının yer aldığı bir Vlog Stüdyosu ile Sony fotoğraf makineleri, sonsuz perde, paraflaş ve ışık ekipmanları bulunan bir Fotoğraf Stüdyosu yer alıyor. Sony ekipmanlarıyla çekim yapmak isteyen herkesin kullanımına açık olan stüdyolardan yararlanmak için yalnızca önceden randevu almak gerekiyor.

Ayrıca farklı özellikte etkinliklere ev sahipliği yapmaya uyumlu bir Workshop Odası da bulunuyor. Dışarıdan kullanımlara açık olan Workshop Odası'nda Sony Marka Elçileri ve fotoğraf/videografi alanında uzman isimlerin katılımıyla etkinlikler gerçekleştirilmesi planlanıyor. Aylık etkinlik takvimlerine Sony Alpha Türkiye sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.

Sony Deneyim Merkezi'nde ziyaretçileri, tüm teknik sorularına yanıt alabilecekleri geniş bir showroom alanı bekliyor. Ayrıca yeni merkez, bulunduğu lokasyonun avantajını da kullanıyor. Manzaralı Lounge alanı ziyaretçilere, İstanbul Boğazı manzarası eşliğinde teknik personelden ürünlerle ilgili bilgi alırken, teknolojiyle doğal güzelliklerin keyifli birlikteliğinin tadını çıkarma imkanı sunuyor.

Sony Deneyim Merkezi, Hobyar Mahallesi, Ankara Caddesi, Monero İş Merkezi, No: 71, Kat:4 Sirkeci / İstanbul adresinde hizmet veriyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Hilary Swank'in yeni dizisi Away ne zaman başlıyor? İşte fragmanı, konusu, oyuncuları
A101 13 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda TV, hoparlör, powerbank, kulaklık sürprizi
BİM 14 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda TV, kablosuz kulaklık, akıllı saat fırsatı
Friends özel bölümünün çekimleri salgın nedeni ile yine ertelendi
Günün En çok Okunanları
Güvenli Mesajlaşma Uygulamaları Nasıl Para Kazanıyor
Merak ediliyordu... Rusya'nın 'aşı bulduk' çıkışı için ABD'den ilk yorum
Windows 10, Kopyala ve Yapıştırı Böyle Geliştirebilir
Xiaomi Mi 10 Ultra, 120W Hızlı Şarj ile Tanıtıldı
iPhone 12 Pro Bekleyenler Bu Haberle Üzülecek

 

 