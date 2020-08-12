Sony Deneyim Merkezi Sirkeci'de Açıldı

Fotoğraf ve video alanında kendilerini geliştirmek isteyenler için uğrak noktası olacak yeni Sony Deneyim Merkezi Sirkeci'de kapılarını açtı. Merkezde tüm Sony ürünlerinin yakından incelenebileceği geniş bir showroom, Vlog ve Fotoğraf Stüdyoları ile fotoğraf ve video uzmanlarının katılımıyla etkinliklerin düzenleneceği bir workshop odası bulunuyor.