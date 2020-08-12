Sony Deneyim Merkezi Sirkeci'de Açıldı

Sony Fotoğraf ve Video Deneyim Merkezi, Sirkeci'deki yeni adresinde kapılarını açtı.
Dünyada Sony'nin Tokyo dışındaki tek Deneyim Merkezi olma özelliği taşıyan merkez yenilenirken hizmet kapsamını da genişletti. Yeni merkezde, içerisinde Sony video ekipmanları, çekim için arka fon perdesi, ışık, çekim masası ve edit masasının yer aldığı bir Vlog Stüdyosu ile Sony fotoğraf makineleri, sonsuz perde, paraflaş ve ışık ekipmanları bulunan bir Fotoğraf Stüdyosu yer alıyor. Sony ekipmanlarıyla çekim yapmak isteyen herkesin kullanımına açık olan stüdyolardan yararlanmak için yalnızca önceden randevu almak gerekiyor.
Ayrıca farklı özellikte etkinliklere ev sahipliği yapmaya uyumlu bir Workshop Odası da bulunuyor. Dışarıdan kullanımlara açık olan Workshop Odası'nda Sony Marka Elçileri ve fotoğraf/videografi alanında uzman isimlerin katılımıyla etkinlikler gerçekleştirilmesi planlanıyor. Aylık etkinlik takvimlerine Sony Alpha Türkiye sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.
Sony Deneyim Merkezi'nde ziyaretçileri, tüm teknik sorularına yanıt alabilecekleri geniş bir showroom alanı bekliyor. Ayrıca yeni merkez, bulunduğu lokasyonun avantajını da kullanıyor. Manzaralı Lounge alanı ziyaretçilere, İstanbul Boğazı manzarası eşliğinde teknik personelden ürünlerle ilgili bilgi alırken, teknolojiyle doğal güzelliklerin keyifli birlikteliğinin tadını çıkarma imkanı sunuyor.
Sony Deneyim Merkezi, Hobyar Mahallesi, Ankara Caddesi, Monero İş Merkezi, No: 71, Kat:4 Sirkeci / İstanbul adresinde hizmet veriyor.
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