Sony, MWC'de Xperia Touch projektörünü tanıttı
Sony, Android işletim sistemini her zemine getiren Xperia projektörünü MWC'de tanıttı!
Sony, yeni akıllı telefonlarını Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttı tanıtmasına ancak yeni telefonların seleflerinden büyük fark yaratmaması bir kez daha hayal kırıklığı yarattı. Bunda, Snapdragon 835'li gelen XZ Premium'un yanında diğer modellerin yine Snapdragon 820 ile raflarda yer alacak olması ve yine selef modellerle çok benzer yapıda olmasının rolü büyük. Neyse ki Sony standında yalnızca telefonlar yoktu; ek olarak bir de bu ilgi çekici ürün tanıttı: Xperia Touch.
Kabaca bir ekmek kızartma makinesine benzeyen bu cihaz, her zemini Android ekranına çevirebiliyor. Kullanımı oldukça basit olan cihazı çalıştırmak için masaya koymanız ve düğmesine basmanız yeterli. Android 7.0 işletim sistemini bulunduran Xperia Touch, 23 inç boyutunda bir görüntü sunabiliyor. Ancak elbette tek işi görüntüyü yansıtmak değil; Xperia Touch ile görüntüye dokunabiliyorsunuz da!
Yansıttığı görüntüye dokunarak Android deneyimi sunabilen Xperia Touch, bu sayede esnek bir çalışma ortamı yaratma olanağı tanıdığı gibi, elbette multimedya eğlencesi de sunuyor. Sony, bu cihazda ayrıca çift yönlü hoparlöre ve 13 MP kameraya da yer veriyor.
Xperia Touch'ı fiyatı ise 1499 Euro olarak belirtilmiş durumda. Cihazın Türkiye'ye gelmesi durumunda alacağı fiyatı bizler de merak ediyoruz.
Ercan Uğurlu
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