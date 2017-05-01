Sony, PlayStation 4 ile Rekor Serisini Sürdürüyor!

2013 yılında piyasaya çıkan PlayStation 4'ün önü alınamaz yükselişi, tam gaz devam ediyor!

Sony, PlayStation 4 ile rekor serisini sürdürüyor!

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