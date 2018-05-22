Sony: PlayStation 4, Ömrünü Tamamlıyor!

Sony'nin başarılı oyun konsolu PlayStation 4, firmadan gelen açıklamaya göre ömrünü tamamlamak üzere!

Sony: PlayStation 4, Ömrünü Tamamlıyor!
Şimdilik bir yere gitmiyor.

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