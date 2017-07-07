Sony, PlayStation Now Hizmetini PC'ye de Sunuyor!
PlayStation Now'a gelen PC desteği sayesinde 500 farklı PS4 ve PS3 oyunu artık Windows'ta oynanabiliyor!
Sony bugün yaptığı açıklamada PlayStation Now hizmetinin kayıtlı kullanıcılarının artık PlayStaton 4 oyunlarını desteklenen tüm platformlarda oynayabileceğini bildirdi ve artık desteklenen platformlar arasında Windows PC'de var.
Başlangıç için sunulan oyun kütüphanesi biraz ufak da olsa, Sony zaman içerisinde PlayStation Now'un çok daha büyük bir kataloğa sahip olacağını söylüyor. Şu an PS Now ile oynayabileceğiniz oyunlardan bazıları şunlar:
- Killzone Shadow Fall
- God of War 3 Remastered
- Saints Row IV: Re-Elected
- WWE 2K16
- Tropico 5
- F1 2015
- Darksiders II Deathinitive Edition
- Evolve
- MX vs ATV Supercross Encore
- Resogun
- Helldivers
- Broken Age
- Dead Nation: Apocalypse Edition
- Grim Fandango Remastered
- Guilty Gear Xrd Sign
- Castlestorm Definitive Edition
- Exist Archive: The Other Side of the Sky
- Arcania Complete Tale
- Nidhogg
- Super Mega Baseball
PlayStation Now, Sony'nin yayın akışı himeti olan OnLive'ı satın almasından sonra doğmultu. PlayStation 4 ilk defa piyasya sürüldüğünde geri uyumluluğa sahip değildi, ancak bu yayın sistemi sayesinde PS3 oyunlarını yeni konsolda oynamak mümkün hale gelmişti. Daha önceki ödeme sistemi, zaten sahip olduğunuz oyunları oynamak için para ödemek zorunda kalmanız yüzünden büyük tepki alması ardından Sony, aylık abonelik sistemine geçti.
Sony, şu an PS Now'da en çok oynanan oyunu Red Dead Redemption olduğunu açıkladı. Hizmete PlayStation 4'ten ve PC'den erişebilirsiniz.
PlayStation Now'ı 7 gün deneme sürümünü hemen deneyebilirsiniz, hizmetin aylık ücreti ayda 19,99 dolar.
Ali Ruhi Öztürk
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