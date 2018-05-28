Sony, PS1 Classic Üzerinde Çalışıyor Olabilir mi?
Biz PlayStation 5'i beklerken, boşluğu dolduracak bir PlayStation 1 geliyor olabilir!
PS1, "Klasik" uygulamasını görecek olan sıradaki oyun konsolu olabilir. PlayStation yöneticisi John Kodera'nın bazı söyledikleri bu konuda söylentilere neden oldu. Mantan Web'e konuşan Kodera'ya, bir PS1 Classic yapma planı olup olmadığı soruldu. Kodera'nın cevabı ise "Şu anda hakkında konuşabileceğimiz bir şey yok" oldu.
Bu cevap "hayır" manasına geliyor gibi görünse de, Kodera şunları söyleyerek kafaları biraz karıştırdı: "Firmamız sürekli olarak geçmişteki değerleri ortaya çıkarıyor. Bence [klasik bir konsol] yapmanın çeşitli yolları var. [Firmanın içinde] ne çeşit yollar olabileceğine dair konuşmalar oldu."
Elbette Kodera'nın burada başka geçmiş değerlerden bahsediyor olma ihtimali de var. Örneğin Spyro gibi PS1 oyunlarının yeniden elden geçirilmiş sürümleri ile PS1'in ruhunu canlı tutmak gibi. Ama firmanın gerçekten bir PS1 Classic konsolu yapma planları da olabilir. Şimdilik bu konuda Sony, bizi yeterince aydınlatmıyor. Ama ateş olmayan yerden de duman çıkmaz gerçeği unutulmamalı...
H. Hüseyin Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın