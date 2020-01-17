Sony'den Saşırtıcı E3 ve PS5 Kararı!

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi, bu yıl da Sony, E3 oyun konferansında sahneye çıkmayı planlamıyor. Aslında Sony'nin bu yıl E3'e katılması ve PS5'i tanıtması bekleniyordu. Bu yüzden karar, sürpriz olarak nitelendiriliyor. Gamesindustry.biz ile konuşan firma yetkilileri, bu devasa etkinliğe katılmak yerine yolda olan oyunlarını tanıtmak için daha küçük tüketici etkinliklerine odaklanacağını açıkladı.
Sony, "derin bir değerlendirmenin ardından, E3 2020'ye katılmamaya karar verdik" dedive ekledi: "Bir organizasyon olarak ESA'ya büyük saygı duyuyoruz ancak E3 2020 vizyonunun bu yıl odaklandıklarımız için doğru sahne olduğunu düşünmüyoruz".
Bunun anlamı, konsol serisi için bir ilk olarak, PlayStation 5'in heyecanla beklenen tanıtımının E3'te gerçekleşmeyeceği oluyor. Hatta Sony'nin tamamen online bir duyuruyu tercih etmesi veya The Game Awards etkinliğinde kendini gösteren Xbox Series X gibi bir başka etkinliği kullanması da mümkün.
2020 stratejisi hakkında konuşan Sony, küresel etkinlikler stratejisini genişleterek Dünya genelinde yüzlerce tüketici etkinliğine katılacağını ve hayranların, ailenin bir parçası olarak hissetmeleri için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
E3'ün arkasındaki organizasyon Entertainment Software Association (ESA) da Sony'den sonra kendi açıklamasını yaparak, Sony bulunmasa bile E3'ün "yeni deneyimler, ortaklar, gösteri alanları, aktivasyonlar ve programlama içeren heyecan verici, yüksek enerjili bir fuar olarak hem yeni katılımcılar hem de daha önce yer alanlar için eğlenceli" olacağını söyledi.
Microsoft ise bu yıl da Xbox oyunları, donanımı ve hizmetleri ile E3'te yerini alacak. Xbox lideri Phil Spancer da Sony'nin açıklaması ardından gönderdiği bir tweet ile firmanın 2020 etkinliğine katılacağını doğruladı.
E3 2020, 9 Haziran tarihinde başlayacak ve 11 Hazirana kadar devam edecek. PlayStation 5 ve Xbox Series X konsolları ise 2020 sonunda, büyük donanım güncellemeleri ve yeni özellikler ile piyasada olacak.
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