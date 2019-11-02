Sony, Şimdiden PlayStation 10'u Düşünüyor!
Hepimiz PlayStation 5'i beklerken, Sony PlayStation 10'a kadar uzanan bir yolun ilk adımlarını attı bile!
- Levent Öztürk
PlayStation 5 için heyecanlı bekleyiş sürerken, Sony çok daha ilerisini düşünüyor gibi görünüyor. Firma şimdiden PlayStation 10'a kadar konsollar için planlarına başlamış durumda. Gematsu tarafından fark edildiği üzere Sony, Japonya'da PS6, PS7, PS8, PS9 ve PS10 için marka başvurusu yapmış durumda. Yani PS5'in muhtemelen karşılaşacağımız son PlayStation olmayacağı söylenebilir.
Eurogamer'ın da hesapladığı üzere eğer Sony ortalamada her beş yılda bir yeni bir konsol geliştirirse, PS10'un 2045 yılında sunulması beklenebilir ve o noktada konsolun nasıl gözükeceği hakkında yorum yapmak bile şu anda mümkün değil.
Sony'nin gelecek konsol markalarını erkenden alma alışkanlığı zaten biliniyor. Gematsu'nun belirttiği üzere firma, PS5 markasını 2006 yılında almıştı ve bu konsolun 2020 yılının sonlarına kadar piyasada olması beklenmiyor. Yine de Sony'nin önümüzdeki en azından beş konsol nesli için donanım üreteceğini düşünüyor olmasının güven verici olduğu kesin.
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