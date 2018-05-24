Sony, Taşınabilir Oyun Konsollarından Vazgeçmiyor
Sony'nin, çıkacağı iddia edilen bu alandan henüz çıkmak gibi bir niyeti yok!
PlayStation Vita, dünyayı kasıp kavuran bir el konsolu olamamış olsa da, Sony'nin taşınabilir oyunculuk geleceği halen umutsuz olmayabilir. Oyun bölümü başkanı John Kodera'nın söylediğine göre Sony, mobil oyunculuk için yeni şeyler deniyor ve bu şeyler PlayStation'un genel stratejisinin parçası olacak.
Kodera, çarşamba günü şöyle konuştu: "Oyunculuğu konsollardan ayırmak yerine, taşınabilir oyunculuğu daha çok oyun tecrübesi sunmanın ve müşterilerin taşınabilir cihazlardan ne beklediğini keşfetmenin bir yolu olarak görmek gerek."
Cümlenin ilk bölümü, firmanın yeni mobil oyunculuk çalışmalarının bir şekilde sıradaki konsolla (muhtemelen PS5) ilişkili olacağına işaret ediyor. Bunun Nintendo'nun Switch'ine benzer bir hibrit mi olacağı ise hiç belli değil. Nintendo'nun cihazı, taşınabilir özelliklere sahip bir oyun kumandası.
Bu söylenenler, Sony başkanı Shuhei Yoshida'nın 2015'te Vita'nın devamının gelme ihtimalinin düşük olduğunu söylemesiyle epey farklılık gösteriyor.
Bu sırada Vita'nın raf ömrü sürekli azalıyor ve Sony, fiziksel oyun kopyalarını üretmeyi durduracak.
H. Hüseyin Öztürk
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