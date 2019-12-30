Sony, Telefonlara Kamera Yetiştiremiyor

Telefonların artan kamera sayısı, bu kameraların çoğunu üreten Sony'nin canını sıkmaya başladı!

Sony, Telefonlara Kamera Yetiştiremiyor

Yeni bir rapora göre Sony, akıllı telefon kamera sensörü talebini karşılamakta zorlanıyor. Telefon satışları son senelerde hızını kaybetse de, üreticiler cihazlarına birden fazla kamera eklemeye başladılar.

Telefon kameralarının en büyük üreticilerinden biri olan Sony, modern iPhone'ların da tamamının sensörünü üretiyor ve pazardaki gelirin yüzde 50'sinden fazlasını elinde tutuyor. Örneğin Apple'ın ürettiği her iPhone 11 için Sony, dört 12MP'lik sensör satıyor.

Sony'nin çip üretim tesislerini iki senedir kesintisiz çalıştırdığı, buna rağmen talebe yetişemediği belirtiliyor. Firma üretim kapasitesini artırmak için yeni bir tesise yatırımlar yapsa da, bu tesis 2021'de açılacak. Bunun yanında üretim kapasitesini artırmanın durumu değiştirmeyeceği söyleniyor. Bu nedenle üreticiler, bol kameralı telefonlarının bazı sensörleri için Sony'den farklı yerlere bakmak zorunda kalabilirler.

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