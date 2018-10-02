Sony ve Microsoft Bu Kez Rakip Değil!
Sony ve Microsoft, zaman zaman fazlasıyla sertleşen PlayStation - Xbox rekabetinin gölgesinde, büyük bir ortaklık için el sıkıştı!
Son yıllarda video oyunlar söz konusu olduğunda, en büyük gelişmenin HDR olduğu söylenebilir. Bu seçenek, 4K çözünürlüğün tek başına sunabileceğinden çok daha zengin sahneler yaratıyor. Ancak her HDR da birbirine denk değil ve görünene göre PS4 Pro ve Xbox One X'in rakip firmaları Sony ve Microsoft bu durumu değiştirmek istiyor.
Nadir bir beraberlik göstergesi ile firmalar, yeni HDR Gaming Interest Group (HGIG – HDR Oyunculuk İlgi Grubu) adlı bir ortaklık oluşturdular ve bu ortaklığın amacı, her platform ve donanımda oyuncuların yaşadığı HDR deneyimini geliştirmek.
Grup, temel olarak her HDR TV panelinin farklı çalıştığını ve hatta bu durumun bazı oyunculara diğerlerine göre avantaj sağlayabileceğini kabul ediyor. Verilen bir örnekte, HDR ekranların farklı performanslarının bir yarış oyununda oyunculardan birine tünelin nereye döneceğini görme avantajı sunabileceği belirtiliyor.
Sony ve Microsoft'un ortak yazdıkları bir açıklamada belirtilene göre "eğlence, oyun ve TV endüstrilerinde lider firmaların katılımları ile HDR Gaming Interest Group, tüketicilerden gelen HDR oyunlar hakkındaki negatif tepkilerin arkasındaki sorunları analiz ediyor ve HDR oyun üretimi için rehber öneriler sunuyor."
LG ve Vizio bu amaca katılan ilk isimler olurken Samsung, Panasonic ve Philips gibi donanım ortakları ve Ubisoft, EA ve Activision gibi geliştirici ekipleri de gruba katılma konusunda ilgilerini gösterdiler...
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın