Sony ve Microsoft Bu Kez Rakip Değil!

Sony ve Microsoft, zaman zaman fazlasıyla sertleşen PlayStation - Xbox rekabetinin gölgesinde, büyük bir ortaklık için el sıkıştı!

Sony ve Microsoft bu kez el ele verdi!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Honor Play: Çok özel bir telefon!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Audi, Düz Vitese Tamamen "Elveda" Diyor!
Efsane Ferrari'ye rekor açık artırma fiyatı!
iPhone XS ve XS Max'te Ciddi Şarj Sorunu
VW ve Microsoft Arasında Büyük Ortaklık!
Android için 5 Hafif Web Tarayıcısı!

İlginizi çekebilir