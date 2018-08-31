Sony Xperia XZ3 Ön İnceleme
Sony'nin yeni amiral gemisi telefonu Xperia XZ3'ü elimize ldık; canlı canlı denedik...
Sony'nin, yeni amiral gemisi telefonu Xperia XZ3'ü birkaç saat önce, IFA 2018'de tanıttığını sizlerle, buradaki haberimizde paylaşmıştık. Snapdragon 845 işlemciyle gelen telefon, 4GB RAM, 64GB depolama, microSD slotu, 3.330mAh pil, arka yüzde parmak izi tarayıcısına sahip.
Sony Xperia XZ3 Ön İnceleme - IFA 2018'i GeziyoruzIFA 2018'da Ercan, Sony'nin en yeni amiral gemisi Sony Xperia XZ3'ü senin için inceledi! IFA'dan yeni videolar için kanalımıza ABONE olmayı unutmayın! CHIP Online'ı sosyal ağlarda takip etmek için tıklayın! Facebook Twitter Google+ Instagram Bu kanal CHIP Online'ın resmi YouTube hesabıdır! Türkiye'de eşi benzeri olmayan test merkezinin dürüstlüğü, güvenilirliği ve tarafsızlığı ile akıllı telefon, tablet, notebook, DSLR, kompakt ve 360 kamera, 3D yazıcı, LCD/LED televizyon, monitör, kulaklık, ses sistemi, modem, router, klavye, fare, VR ve AR gözlük, drone, hoverboard ve benzeri ürünler ya da hizmetler için bir satın alma danışmanı kimliği ile de ön plana çıkan CHIP Online, piyasaya çıkan en yeni ürünleri Youtube kanalından herkesten önce inceleyip test ederek takipçilerin beğenisine sunuyor. Türkiye'de bilişim sektörüne yön veren editörleri ile her ay bilgisayar ve teknoloji konusunda merak edilen her şeyi eğlenceli ve herkesin anlayabileceği sadelikteki dili ile bir araya getiriyor. Teknoloji konusunda ister yeni olsun ister uzman, teknoloji ile ilgilenen herkes Youtube kanalımızda kendisine uygun bir içerik bulabilir. Türkiye'nin en iyi teknoloji içeriği için
İşte bu telefonu, IFA 2018 standında elimize aldık ve kısa süre için de olsa canlı canlı deneme imkanı bulduk. Yukarıdaki videoda, ilk Xperia XZ3 ön incelememizi bulabilirsiniz.
İyi seyirler...
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