Sony Xperia XZ4, Filmler için Uzayabilir!

Sony Xperia XZ4'ün alıştığımızdan geniş bir ekran oranıyla gelme olasılığı iyice güçlendi.

Sony Xperia XZ4, Filmler için Uzayabilir!

Sony'nin beklenen telefonu Xperia XZ4, son yıllarda popüler hale gelen 18:9 ekranlardan da geniş bir orana sahip olabilir.

LetsGoDigital'e göre Sony, "CinemaWide" isminin haklarını Avrupa Birliği Fikri Haklar Ofisi'nden aldı. Bu gelişme, CinemaWide'ın ne olduğu hakkında bilgi vermese de, önceki bir dedikoduyu doğruluyor.

6,5 inç'lik bir ekranla gelmesi beklenen Sony Xperia XZ4, 3360x1440 çözünürlük sunacak. Uzayan ekran, telefonda video izleme deneyimini iyileştirecek. Bununla birlikte bu ekran oranının günlük kullanım deneyimini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği merak konusu. Telefon hakkındaki diğer dedikodular arasında 52MP kamera, 6GB RAM ve Snapdragon 855 yonga seti var.

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