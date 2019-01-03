Sony Xperia XZ4, Snapdragon 855'le Gelebilir

Sızan hız raporları, beklenen Sony amiral gemisinin en iyi Snapdragon'u kullanacağını söylüyor!

Sony Xperia XZ4, Snapdragon 855'le Gelebilir

Sony'nin beklenen amiral gemisi Xperia XZ4, sızan hız testi raporuna göre Qualcomm'un en son işlemcisini kullanacak.

GizChina'nın ortaya çıkardığı Antutu raporu, Xperia XZ4'ün piyasadaki en güçlü telefonlardan biri olacağını söylüyor. Telefonun hız testinden aldığı puanın 395.721 olduğu söyleniyor. Snapdragon 855'le yapılmış daha önceki bir testte 360.000 puan görmüştük. iPhone XS Max genellikle 309.000 civarında puan elde ederken en üst düzey Kirin işlemciye sahip Huawei Mate 20 Pro, 307.000 puan alabiliyor.

Bu puanlar gerçek hayatta elde edeceğiniz deneyimi tam olarak yansıtmayabiliyor. Yine de Sony'nin en iyi işlemciyi kullanmak için çaba göstermesi güzel. Xperia XZ4 hakkında muhtemelen MWC 2019'da öğreneceklerimiz olacak.

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