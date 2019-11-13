Sony'nin Yeni Amiral Gemisi Xperia 3'ün Fotoğrafı Sızdı

Cep telefonu konusunda sıkıntılı zamanlar geçiren Sony'nin bir sonraki amiral gemisi olabilecek Xperia 3, kendini bu sızıntıyla gösterdi!

Sony Xperia 3'ün Fotoğrafı Sızdı

Sony'nin gelecek planlarının kafaları biraz karıştırdığı doğru. Amiral gemisi Xperia 1'i bu sene şubatta tanıtan firma, eylülde daha güçsüz bir amiral gemisi olan Xperia 5'i tanıtmıştı. Firmanın bir sonraki telefonu ise muhtemelen Xperia 3 olacak.

Yeni sızan ve Çince web sitesi CNMO'da paylaşılan fotoğraflar, Snapdragon 865 yonga setiyle çalışan bir telefonu gözler önüne seriyor. Cihazın henüz Qualcomm'un piyasaya sürmediği bir işlemciyi kullandığı anlaşılıyor. Bu işlemcinin Galaxy S11, OnePlus 8 gibi telefonlarda da kullanılması bekleniyor. Sızıntı, Sony'nin telefonunun 5G'yi destekleyen ve desteklemeyen iki ayrı modelinin olabileceğini de söylüyor. Sızan görüntülere göre tasarımda büyük bir değişiklik yok. Arka yüzdeki bir kamera çıkıntısı olduğu anlaşılıyor ancak bu çıkıntının dairesel olup olmadığını anlamak pek mümkün değil.

Sony Xperia 3'ün yan yüzünde bir parmak izi tarayıcısı da olabilir, ancak resimden bunu da kesin olarak söylemek mümkün değil.

Fotoğraflar sahte olabileceğinden, tüm bu bilgilere şüpheyle yaklaşmakta fayda var.

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