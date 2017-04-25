Sony'den Devasa PS4 Gamepad'i!

Sony'nin bu PlayStation 4 gamepad'iyle oyun oynamanız, biraz zorlaşacak!

Oynat Sony'den Devasa PS4 Gamepad'i! Sony'nin bu PlayStation 4 gamepad'iyle oyun oynamanız, biraz zor olacak!

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