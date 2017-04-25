Sony'den Devasa PS4 Gamepad'i!
Sony'nin bu PlayStation 4 gamepad'iyle oyun oynamanız, biraz zorlaşacak!
Sony, eSports için özel ürettiği PlayStation 4 oyun kolları dışında PS4'ün gamepad'i üzerinde büyük bir değişiklik yapmadı. Ancak firma, Japonya'daki Parappa the Rapper'ın tanıtımında yeni, devasa PS4 gamepad'ini ortaya çıkararak sürpriz yaptı.
Japonca site Gigazine'e göre devasa gamepad'in üzerindeki düğmelerin hepsi çalışmıyor. Sadece D-pad, kare, üçgen, daire, çarpı ve L1, L2 omuz düğmelerinin çalıştığı söyleniyor. Analog çubuklar, L2 ve R2 tetikleri ise sadece görüntü amaçlı. Muhtemelen touchpad de işlev görmüyor. Parappa'yı daha büyük bir gamepad ile oynamak ise zor. Gigazine'e göre büyük düğmeleri kontrol etmek, standart DualShock 4'e kıyasla daha zor.
Elbette büyük gamepad fikrinin mucidi Sony değil. Daha önce masa boyutunda ve çalışan bir NES gamepad'i de görmüştük.
Zeynel A. Öztürk
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