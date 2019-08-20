Sony'den, PlayStation İçin Dev Bir Adım Daha
PlayStation için pek çok özel oyunu olan dev isim, bundan böyle tamamen Sony çatısı altında olacak!
- Levent Öztürk
Geçtiğimiz yılın Spider-Man'i ve Ratchet&Clank serisi gibi başarılı oyunların arkasındaki geliştirici Insomniac Games, PlayStation'a özel bir stüdyo olmak için Sony tarafından satın alınıyor ve Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios grubuna katılıyor.
Stüdyo, temel olarak bir konsol geliştiricisiydi ve 1994 yılında kurulmasından beri genel olarak PlayStation'a özel oyunlar üretiyordu. 2014 yılında Sunset Overdrive ile Microsoft'un tarafına geçse de, PlayStation'a özel son Örümcek Adam oyunu ile platformdaki en başarılı oyunlardan birini yaratmıştı.
Insomniac Games kurucusu ve CEO'su Ted Price, WWS ailesine katılmanın vizyonlarını gerçekleştirmek için stüdyoya daha da iyi fırsatlar sunduğunu söylerken, kuruluşlarından beri PlayStation ile özel bir ilişkileri olduğunu da belirtti: "Ortaklığımız potansiyelimizi arttırıyor ve Spider-Man bunun bir kanıtıydı. Uzun süreli WWS ortaklarımızla beraber büyümemizde bir sonraki adımı atmak için heyecanlıyız. En önemlisi, hayranlarımız için taze, yeni deneyimler sunmayı dört gözle bekliyoruz."
Insomnical şu anda Oculus için VR-özel oyun Stormland'i geliştirmekte ve ilginç bir şekilde burada PlayStation VR sürümü yok.
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