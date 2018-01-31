Sony'den PlayStation VR İçin Yeni Patent!
Yeni ortaya çıkan Sony patenti, PlayStation VR için yeni bir dönemi başlatacak gibi görünüyor!
PlayStation VR için işler oldukça yolunda görünüyor. Cihaz şu an en çok satan sanal gerçeklik başlığı olmasının yanında oldukça sağlam bir oyun arşivine sahip, ayrıca oldukça da erişilebilir. Tek sorunu oyun kumandalarının biraz hayal kırıklığı olması.
Bunun sebebi aslında açık. PlayStation VR'ın oyun kumandası olarak kullanılan PlayStation Move orijinal olarak PS3 için çıkarılmıştı ve asıl amacı Nintendo WiiMote'a rakip olmaktı. O yüzden VR için gereken süper-isabetli hareket izleme için PlayStation Move doğal olarak yetersiz kalıyor. Özellikle de rakip VR başlıkların oyun kumandaları ile karşılaştırıldığında (Oculus ve HTC Vive) oldukça isabetsiz kalıyor.
Ama artık PS VR bir seneyi aşkın süredir piyasada, oyun kumandası daha da uzun süredir ortalarda olduğu için, bir güncellemenin vakti gelmiş gibi görünüyor. Sony'nin yeni bir patenti, buna işaret ediyor.
Sony Interactive Entertainment tarafından Temmuz 2016'da kaydı yapılan patent, bu ayın başında yayınlandı ve patentte PlayStation VR için tasarlanmış gibi görünen yeni bir oyun kumandası görünüyor.
Patentte göründüğüne göre cihaz, normal PlayStation VR oyun kumandasındaki sihirli değnek tasarımının aksine daha çok bir uçak kolunu andırıyor.
Bunun yanında sıradan titreşim özelliğinin yanında duruma göre kısmen küçülüp büyüme gibi özelliklere sahip. Sanal gerçeklik içindeki objelerin boyutunu gerçekten elimizle hissedebilmemiz gibi şeyler bu oyun kumandasıyla mümkün hale gelebilir.
Tabii hareket izleme özelliğinin de çok daha isabetli olacağını varsaymak hiç yanlış olmayacaktır.
Yine de bu henüz sadece bir patent kaydı olduğu için cihazın piyasaya çıkacağının kesin kanıtı diyemeyiz.
H. Hüseyin Öztürk
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