Sony'den PlayStation VR İçin Yeni Patent!

Yeni ortaya çıkan Sony patenti, PlayStation VR için yeni bir dönemi başlatacak gibi görünüyor!

PlayStation VR için yeni controller patenti!

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