Sony'den PS4 Pro fırsatları
Sony, PS4 Pro için GameStop ile beraber iki yeni sürüm piyasaya sürecek!
Eğer elinizde kalan hediyeler için ayrılmış bir yeni yıl veya tatil parası bulunuyorsa, Sony'nin ay sonunda piyasaya sürmeye planladığı iki özel sürüm PS4 Pro konsoldan biri sizi bekliyor olabilir.
Bu yeni konsolların ilki, kırmızı bir DualShock 4 kontrol kolu ve eşlik eden 1TB'lık konsol ile gelen sınırlı sürüm Monster Hunter: World PS4 Pro modeli olmakta ve bu model bir Blu-ray ve şu dijital içerikler için kodlar ile beraber gelmekte: Dynamic Custom Theme, Origin Armor set, Fair Wind Charm. Aynı zamanda oyunu da içeren sistem 26 Ocak tarihinde GameStop'a özel olarak 449.99$ fiyatı ile satışa sunulacak.
Eğer bir Monster Hunter hayranı değilseniz ancak yine de özel bir stile sahip olan konsolları seviyorsanız, Sony ve GameStop, bir de 399.99$ fiyat etiketi ile Glacier White (Buzul Beyazı) sürümü PS4 Pro'nun dağıtımı için anlaşmış durumda. Bu konsol, tatil döneminde Destiny 2 ile paket olarak sunulan 1TB konsolun aynısı ancak artık paketin dışında tekil olarak sunulmakta. Glacier White PS4 Pro, 22 Ocak tarihinden itibaren GameStop'a özel olarak satışa sunulacak.
Eğer bu iki konsoldan herhangi birini beğendiyseniz, birini almak için hızlı davranmanız – ve muhtemelen bir GameStop mağazası yakınında oturan biri ile anlaşmanız – gerekebilir. PlayStation Blog'da yayımlanan yazıda belirtilene göre Monster HGunter World PS4 "sınırlı sayıda" bulunmakta ve satın almak için "yerel GameStop mağazanızı" kontrol etmeniz gerekiyor...
Levent Öztürk
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