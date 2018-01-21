Sony'den PS4 Pro fırsatları

Sony, PS4 Pro için GameStop ile beraber iki yeni sürüm piyasaya sürecek!

Sony yeni PS4 Pro'ları duyurdu...

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