Sophos Türkiye'de Yılın İş Ortaklarını Ödüllendirdi

Sophos, sanal ortamda düzenlediği Sophos MEA İş Ortakları Ödül Töreninde Orta Doğu ve Afrika Bölgesinin yanı sıra Türkiye'de en iyi performansa imza atan iş ortaklarını ödüllendirdi.
Sophos Orta Doğu ve Afrika'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Harish Chib, ödül törenine dair şunları söyledi: "Sophos İş Ortakları, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde işimizin ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor ve her büyüklükteki kurumu koruma misyonumuza önemli katkılarda bulunuyor. Her yıl gerçekleştirdiğimiz İş Ortakları Ödül Törenimizi, müşterilerinin güvenliğini güçlendirmeye ve siber güvenlik bilincini artırmaya yönelik en iyi performansı ve bağlılığı ortaya koyan bölgesel iş ortaklarımızı ödüllendirmek üzere düzenliyoruz. İş ortaklarımız bu yıl müşterilerinin pandeminin getirdiği eşsiz zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olmak adına büyük bir çaba ve özveri ortaya koydular. Sundukları yeni nesil siber güvenlik çözümlerinin yanı sıra, müşterileri için güvenilir birer danışman olduklarını kanıtladılar. Yeni normalde başarılı olmalarına ve iş sürekliliğini sağlamalarına yardımcı oldular. Her biriyle gurur duyuyor, çabalarını takdir ediyoruz."
Sophos 2021 Yılı Türkiye İş Ortakları Ödülleri Kazananlar Listesi
- Yılın İş Ortağı - NFR BİLİŞİM VE GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
- Distribütör Mükemmellik Ödülü - DMZ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
- Yılın Büyüyen Distribütörü - KOMTERA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ
- Yılın Yükselen İş Ortağı - AKTÜEL SISTEM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN VE TİC LTD ŞTİ
- Yılın KOBİ İş Ortağı - MATHIS BİLGİ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
- Yılın KOBİ İş Ortağı - TEKUR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
- Yılın Kurumsal İş Ortağı - LDAP BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK VE DIŞ TİCARET LTD ŞTİ
- Yılın Yeni İş Ortağı - DESKPORT BİLİŞİM HİZMETLERİ
- Yılın Yeni İş Ortağı - SOLID BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
- Yılın Kamu Sektörü İş Ortağı - DATNET MÜHENDİSLİK BİLİŞİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
- En İyi Performans - BİLİŞİM KÜPÜ BİLGİSAYAR SANAYİ TİCARET VE LİMİTED ŞİRKETİ
- Yılın Sağlık İş Ortağı - İSTAR ELEKTRONİK VE BİL. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.
- Yılın Orta Segment İş Ortağı - GEGİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş
- Yılın Eğitim İş Ortağı - DSTK BİLİŞİM YAZILIM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
- Yılın Genel Bulut İş Ortağı - ASIR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
- MSP Connect Mükemmellik Ödülü - ATLANTİS BİLİŞİM PROJE DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
- Yılın Senkronize Güvenlik İş Ortağı - LTS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
- Yılın Bireysel Katkı Ödülü - GÖKHAN GÜNEŞ, WEBKON BİLİŞİM
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