Sorunlu iPad Apple Store'da Paniğe Yol Açtı!
Amsterdam'daki bir Apple Store, bir iPad'den dolayı yangın tehlikesi atlattı!
Amsterdam'ın Leidseplein Meydanı'nda bulunan bir Apple Store'da yangın paniği yaşandı. Görevliler yangın riski sebebiyle derhal mağazadaki müşterileri tahliye etti.
Amsterdam'daki büyük paniğin sebebi ise sorunlu bir iPad bataryasıydı. Aşırı ısınan iPad bataryasından çıkan dumanlar bir anda mağazayı sardı. Apple mağazası çalışanları ise duruma hazırlıklıydı, mağaza görevlileri cihaza kum dolu bir kutu ile müdahale ederek olası patlama ve yangının verebileceği zararın önüne geçti, derhal itfaiyeye telefon edildi ve müşteriler mağazadan tahliye edildi. Neyse ki cana zarar gelmedi ancak bu yıl olan birkaç olayda daha Apple daha kötü sonuçlar ile karşılaşmıştı. 9to5Mac'e göre yaşanan benzer olaylarda aşırı ısınan iPhone bataryaları İsviçre ve İspanya'da yaralanmalara da yol açtı. Zürih'te gerçekleşen olayda bir kişi hafif yanıklarla kurtulurken 6 kişi ise cihazdan çıkan dumanı solumaları sebebiyle tedavi görmüşlerdi.
Apple, cihazlarında piyasadaki hemen her büyük üretici gibi Lityum-iyon bataryaları kullanıyor. Küçük bir hacimde çok miktarda kimyasal enerji depolayabilen Lityum-iyon bataryaların dezavantajı ise enerji aktarımında ortaya çıkan yüksek ısı miktarlarından kötü etkilenmesi. Özellikle elektrotları birbirine temas etmesini engelleyen polipropilen tabakada hasar oluştuğu durumlarda bir Lityum-iyon bataryanın patlama riski de bulunuyor. Polipropilen tabakanın hasar görmesi ise birçok faktör tarafından ortaya çıkabiliyor. Üretim hatası, kötü tasarım, cihaz tarafından desteklenmeyen yan sanayi şarj adaptörleri, aşırı sıcak, direkt pil üzerine yansıyan güneş ışığı gibi birçok faktör lityum-iyon bataryaların aşırı ısınması gibi oldukça tehlikeli bir duruma yol açabilir.
Apple'ın lityum-iyon bataryalarla kötü bir geçmişi var. Apple denince akla eskiyen bataryalardan dolayı bilerek yavaşlatılan iPhone'lar, şişen Macbook bataryaları gibi birçok fiyasko akla geliyor. Ancak aşırı ısınma ve patlamalar Apple'ın batarya sorunları tarafında hiçbir zaman zirveye oynayan bir problem olmamıştı.
Amsterdam'daki bu olayda kimse yaralanmamış olabilir, ancak New York Times ve Business Insider'a göre Apple'ın ve Amazon'un cihazlarını üreten Foxconn'un fabrikalarında cihazların üretim aşamasında birçok yangın, patlama ve kimyasallardan doğan yaralanma olayları rapor edilmiş. Aynı raporlarda Foxconn gibi şirketler bünyesindeki kölelik koşullarının sürmesi hâlinde bu tür kazaların da gerçekleşmeye devam edeceği belirtiliyor.
Doğan Kürşat Aktaş
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