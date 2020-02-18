SpaceX bu sefer başaramadı, denize çakıldı!

SpaceX roketi düşüş anı kameralara yansıdı. Elon Musk'ın uzayı fethetme planlarının ana bileşenini oluşturan, tekrar kullanılabilir roketi Falcon 9 bu sefer inmeyi beceremedi.
Dünya yörüngesine 60 adet Starlink uydusu oturtmayı hedefleyen görevin beşinci aşamasında, uyduları alçak Dünya yörüngesine götürüp bırakan ve tekrar kullanılmak üzere geri dönen Falcon 9 roketi, Atlantik okyanusunda kendisini bekleyen iniş alanı, Of Course I Still Love You dron gemisini ıskaladı ve okyanusa çakıldı.
SpaceX Roketi Düşüş Anı Video İzle
SpaceX ve Tartışmalı Uzay Görevi
Fırlatma anından itibaren an be an görüntülenen SpaceX roketinin Dünya'ya döndükten sonra gemiye dikey iniş yapması ve tekrar kullanılmak üzere merkeze geri götürülmesi planlanıyordu.
SpaceX Roketi Neden Düştü?
En son 72 gün önce başarılı bir uzay görevi gerçekleştiren Falcon 9, bu sefer başarılı olamadı ve okyanusa çakıldı. Firma, görevde neyin ters gittiği ve roketin neden okyanusa düştüğü konusunda bir açıklama yapmadı.
Starlink Projesi Eleştiri Topluyor
SpaceX'in Dünya yörüngesine oturtmaya çalıştığı 60 adet Starlink uydusu da tartışmaların odağında. Her ne kadar Dünya'nın her yerine internet ve iletişimi getirecek faydalı bir hizmet olması planlansa da, gökbilimciler uyduların gökyüzünü kirleteceğinden şikayet ederek projeyi eleştiriyor. Fırlatmaların devam edip etmeyeceği, bir sonraki görevin ne zaman gerçekleştirileceği ise bilinmiyor.
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