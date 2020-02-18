SpaceX bu sefer başaramadı, denize çakıldı!

SpaceX roketi uzaya uydu götürdükten sonra geri dönüşte iniş alanını ıskalayarak okyanusa çakıldı. SpaceX roketinin düşüş anı, saniye saniye görüntülendi.

SpaceX bu sefer başaramadı, denize çakıldı!

SpaceX roketi düşüş anı kameralara yansıdı. Elon Musk'ın uzayı fethetme planlarının ana bileşenini oluşturan, tekrar kullanılabilir roketi Falcon 9 bu sefer inmeyi beceremedi.

Dünya yörüngesine 60 adet Starlink uydusu oturtmayı hedefleyen görevin beşinci aşamasında, uyduları alçak Dünya yörüngesine götürüp bırakan ve tekrar kullanılmak üzere geri dönen Falcon 9 roketi, Atlantik okyanusunda kendisini bekleyen iniş alanı, Of Course I Still Love You dron gemisini ıskaladı ve okyanusa çakıldı.

SpaceX Roketi Düşüş Anı Video İzle

SpaceX Starlink launch & Falcon 9 first stage failed landing, 17 February 2020SpaceX Starlink launch & Falcon 9 first stage failed landing, 17 February 2020
A SpaceX Falcon 9 rocket launched the fifth batch of 60 Starlink satellites (Starlink-4) from Space Launch Complex 40 (SLC-40) at Cape Canaveral Air Force Station, Florida, on 17 February 2020, at 15:05 (10:05 EST). Following stage separation, Falcon 9’s first stage (Block 5 B1056) failed to land on the Of Course I Still Love You droneship, stationed in the Atlantic Ocean. Falcon 9’s first stage for this mission previously launched the CRS-17 mission in May 2019, the CRS-18 mission in July 2019, and the JCSAT-18/Kacific1 mission in December 2019. Credit: SpaceX #Starlink falcon 9 water landing

SpaceX ve Tartışmalı Uzay Görevi

Fırlatma anından itibaren an be an görüntülenen SpaceX roketinin Dünya'ya döndükten sonra gemiye dikey iniş yapması ve tekrar kullanılmak üzere merkeze geri götürülmesi planlanıyordu.

SpaceX Roketi Neden Düştü?

En son 72 gün önce başarılı bir uzay görevi gerçekleştiren Falcon 9, bu sefer başarılı olamadı ve okyanusa çakıldı. Firma, görevde neyin ters gittiği ve roketin neden okyanusa düştüğü konusunda bir açıklama yapmadı.

Starlink Projesi Eleştiri Topluyor

SpaceX'in Dünya yörüngesine oturtmaya çalıştığı 60 adet Starlink uydusu da tartışmaların odağında. Her ne kadar Dünya'nın her yerine internet ve iletişimi getirecek faydalı bir hizmet olması planlansa da, gökbilimciler uyduların gökyüzünü kirleteceğinden şikayet ederek projeyi eleştiriyor. Fırlatmaların devam edip etmeyeceği, bir sonraki görevin ne zaman gerçekleştirileceği ise bilinmiyor.

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