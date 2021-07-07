Sparkle, Nibble'ı Kuzey Avrupa'ya Genişletiyor

İtalya'nın ilk uluslararası servis sağlayıcısı ve ilk on küresel operatör arasında yer alan Sparkle, Sparkle CEO'su Elisabetta Romano ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Manlio Dİ Stefano arasında Palermo'daki Sicilya Hub'da düzenlenen toplantıda Nibble ağının kuzey Avrupa'ya genişletildiğini duyurdu.
Nibble, Sparkle'ın "Yazılım-Tanımlı" teknolojiye dayanan yeni Avrupa ağı. 6.500 km'lik bir fotonik -omurga üzerine inşa edilen ağ, bugün Sparkle'ın Sicilya'daki iki büyük denizaltı iniş istasyonunu, Palermo ve Catania'yı, batıda Milano, Marsilya, Frankfurt ve Paris ile doğuda Atina, İstanbul ve Tel Aviv ile birbirine bağlıyor.
Farklı fiber optik omurgalar üzerine kurulu bağlantı, maksimum güvenilirlik ve en son DWDM teknolojileri sayesinde, yüksek performans, düşük gecikme süresi ve piyasada mevcut olan en yüksek hızlar ile hem şirketlerin hem de operatörlerin artan talebini karşılamak için ölçeklenebilir ve garantili hizmetler sunuyor.
Temmuz 2021- itibari ile Nibble, Londra, Amsterdam ve Brüksel'i birbirine bağlayarak kuzey Avrupa'ya 6.300 km daha genişleyecek ve böylece Akdeniz havzasından Avrupa'ya kesintisiz bağlantı için yedekli ağ mimarisi ile toplam 12.800 km uzunluğa ulaşacak.
Sparkle CEO'su Elisabetta Romano, "Sparkle, İtalya'nın Avrupa ve Akdeniz'deki liderliğini yeniden teyit ederek küresel telekom sektöründe öncü rolünü bir kez daha kanıtlıyor" dedi ve ekledi, "Bugün müşterilerimize kesintisiz, güvenli ve yüksek güvenilir kapasite hizmetlerinin anında etkinleştirilmesini sunabiliyoruz." diye belirtti.
İş ve dijitalden sorumlu Dışişleri Müsteşarı Manlio Di Stefano, "Sparkle gibi bir İtalyan mükemmelliğinin konuğu olmaktan memnuniyet duyuyorum ve ülkemizin giderek daha fazla rağbet gören bu stratejik alanda Avrupa ve uluslararası pazarın ön saflarında kalması için onlarla ve tüm İtalyan ICT sektörüyle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.
Sicilya Merkezi'ndeki toplantı, aynı zamanda Nibble için 24 saat denetim merkezi olarak da hizmet veren ve yakın zamanda yenilenen Ağ İşletim Merkezi'ni (NOC) ziyaret etmek için bir fırsat oldu.
Böylece Sicilya Merkezi, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'ya yakınlığı ve Sicilya'da sonlanan tüm uluslararası kablolarla bağlantısı sayesinde Sparkle ağının teknolojik kalbi, zekası ve Akdeniz'deki İnternet trafiğinin ana değişim noktası olduğunu doğrulamaktadır.
2022'ye kadar Sicilya Merkezi aynı zamanda, karasal kablolara kıyasla %50'ye varan gecikme azalması ile Sicilya'yı Cenova ve Milan ile bağlayarak Tiren Denizi'ni geçecek olan yeni çoklu fiber denizaltı kablosu BlueMed'in de iniş noktası olacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın