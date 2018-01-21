SpeedFan ile fan hızları kontrolünüzde!

Bilgisayarınızın fan hızlarını yönetmek, bu güçlü ve ücretsiz araçla çok kolay!

SpeedFan ile fanlarınızı kontrol edin!

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